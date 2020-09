El Celta pregunta por Embarba y el Espanyol le responde lo mismo que al Betis

El RC Celta de Vigo busca un jugador de banda para suplir al traspasado Pione Sisto y ha puesto sus ojos en Adrián Embarba, extremo del RCD Espanyol que también gusta mucho en el Betis; entre otros clubes. Los gallegos han preguntado por su situación y la respuesta desde Cornellà ha sido exactamente la misma que le dieron al director deportivo de los verdiblancos, Antonio Cordón: el extremo madrileño sólo saldrá por una oferta irrechazable (debe superar sustancialmente los 10 millones de su cláusula que pagaron hace ocho meses) que, a día de hoy, nadie está dispuesto a hacer.

Como ya publicó ESTADIO Deportivo, hasta cuatro equipos de Primera división se habían puesto en contacto con los agentes de Embarba y/o con el Espanyol en las últimas semanas, para conocer su situación y los planes de futuro que tienen ambas partes. El cuadro barcelonés no le quiere soltar y, a diferencia de otros como Raúl de Tomás o Leandro Cabrera que podían liberarse tras el descenso, el contrato del extremo no incluye una cláusula que le obligue a aceptar una oferta de LaLiga que le iguale el salario actual.

El Granada, flamante equipo de Europa League, el Eibar y Osasuna eran los otros tres equipos que le ofrecían a Embarba la posibilidad de seguir en la máxima categoría del fútbol español, pero ninguno de ellos puede permitirse un desembolso como el que sería necesario afrontar para convencer a los dirigentes del Espanyol de que accedan a vender a su vertical atacante. A ellos se ha sumado el Celta y, según informa el diario Marca, también un pudiente club de Rusia, donde el madrileño ha desechado emigrar.

En Heliópolis ya manejaban el nombre de Adrián Embarba en el pasado mercado invernal; pero el jugador de 28 años, entonces en las filas del Rayo, acabó en Cornellà. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el Betis hizo sólo una primera toma de contacto, pero al conocer que el Espanyol no se planteaba su cesión (ni siquiera con opción alta u obligación de compra) y sólo accedería a un traspaso, transmitió que no podría abordar este asunto hasta que avanzase un poco más en materia de salidas y obtuviese algo de liquidez. El dinero procedente de ventas no llega y el club verdiblanco tiene claro que tiene que buscar las soluciones dentro de casa.

Dicho de otro modo, Pellegrini y Cordón han llegado a la conclusión de que lo que tienen en nómina es mejor que lo pueden comprar en el mercado con el ajustado presupuesto que manejan. En este sentido, los grandes beneficiados son jugadores como Aitor Ruibal, Diego Lainez o Cristian Tello. Los tres tuvieron minutos en el estreno liguero ante el Alavés y lograron destacar. El canterano dio un plus ofensivo al Betis, el mexicano cambió el ritmo y forzó dos saques de esquina seguidos ya en el tiempo de alargue y, en el segundo de ellos, el catalán anotó el gol del triunfo en el postrero minuto 94'.