Coudet: "Son tres puntos más que valiosos"

El entrenador del Celta, el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, se mostró "orgulloso del grupo" después de su victoria por 0-2 en el campo del Betis, pues resaltó que ha tenido "muchas dificultades" para componer la convocatoria y ha "necesitado la participación de todos".

El Celta sufrió, además de las muchas ausencias que arrastraba, la baja a última hora del lateral diestro Kevin Vázquez, de quien el técnico sudamericano explicó que "se levantó con un problema estomacal y no se recuperó", por lo que hubo que "tomar la decisión en el vestuario" de que no jugase.

Coudet consideró que su equipo sumó "tres puntos más que valiosos ante un equipo que venía haciendo muchos goles" y frente al que el Celta no ha "pasado tantas dificultades". "Hacía mucho tiempo que no se ganaba acá (en el Benito Villamarín). El equipo está bien, no han acompañado los resultados, pero tiene ganas de remontar", subrayó el preparador del conjunto vigués.