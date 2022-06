Un nuevo pretendiente para Denis Suárez y lo que hay sobre el interés de Betis y Sevilla en él

El centrocampista gallego está en el mercado de fichajes y son muchos los equipos que están preguntando por su situación contractual

Denis Suárez es uno de los futbolistas más deseados en este mercado de fichajes. Con un conflicto abierto con la directiva del RC Celta y su presidente, Carlos Mouriño, el centrocampista está en el escaparate dado de que ha sido amenazado con estar toda la próxima temporada en la grada, sin jugar, de no cambiar la agencia de representantes que le lleva para renovar así su contrato, el cual está ampliado hasta el verano de 2024, pero que tiene una cláusula por la que alguna de las dos partes puede romper la vinculación laboral de forma unilateral si así lo desea. Con este contexto, son muchos conjuntos los que están pendientes del porvenir del de Salceda de Caselas, quien está en la agenda del Real Betis Balompié, del Sevilla FC, del Villarreal CF y de algunos equipos de la Serie A como Lazio y Fiorentina. No son los únicos, puesto que ahora se desvela que el nombre de Denis Suárez está encima de la mesa del RCD Espanyol, quien tiene un ilusionante proyecto liderado desde los despachos por Domingo Catoria, nuevo director deportivo blanquiazul, y desde el terreno de juego por Diego Martínez, recientemente oficializado como nuevo entrenador perico.



Ha sido Mundo Deportivo, a través de su periodista Javier Alfaro, encargado de cubrir en la actualidad del RCD Espanyol, quien adelanta de que Denis Suárez es una opción para la escuadra que entrenará Diego Martínez el siguiente curso futbolístico.



Según esta información, el RCD Espanyol quiere reforzar tanto la medular como las dos bandas y en su proyecto deportivo encaja a la perfección un Denis Suárez que puede ser usado como un comodín, un joker, ya que se desenvuelve tanto en la sala de máquinas como en la zona de tres cuartos del ataque muy bien. A pesar de ello, recalcan que la gran competencia por hacerse con los servicios del talentoso gallego hacen difícil que la operación se culmine. En dicha dura carrera están el Sevilla FC o el Real Betis, entre otros, que si bien han pedido información del futbolista no han concretado nada ni hay avanzado nada, por el momento, según ha podido saber ESTADIO Deportivo.





El interés de Sevilla FC y Real Betis Balompié por Denis Suárez

Si bien cierto queestá en el mercado de fichajes, ESTADIO Deportivo ha podido conocer de fuentes próximas a la operación de que no hay nada avanzado con ningún club por el momento, habiendo ely el, como otro tantos equipos, preguntado por su situación. No hay novedades.Tanto el futbolista como su entorno están a la espera de acontecimientos. Aunque es verdad que desearían que todo se resolviera pronto, no cuentan con ello.Elbusca una buena oferta por el futbolista, pero los equipos, conocedores de su situación, juegan sus cartas para obtener por el menor precio posible a unque a susestá en su plenitud futbolística, tal y como respaldan susdadas a sus compañeros durante