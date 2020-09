Guti: Ser el fichaje más caro en la historia del club no es presión, sino orgullo

Guti: Ser el fichaje más caro en la historia del club no es presión, sino orgullo

Elche (Alicante), 22 sep (EFE).- El centrocampista del Elche Raúl Guti afirmó este martes, durante su presentación oficial, que ser el fichaje más caro de la historia de la entidad ilicitana no es algo que le presione, sino que le llena de orgullo.



El jugador aragonés, por el que la entidad ilicitana ha pagado algo más de cuatro millones y medio de euros, admitió que abandonar el Zaragoza fue una ?decisión complicada?, si bien recordó que el club maño "necesitaba vender" y que su sueño desde pequeño fue ?jugar en Primera?.



?Agradezco al Elche el esfuerzo que ha hecho y ahora me toca a mí demostrar en el campo, que es donde mejor sé hacerlo?, señaló el futbolista, quien dijo sentirse arropado desde el primer momento por sus nuevos compañeros y por el entrenador, Jorge Almirón.



?He tenido la oportunidad de hablar con él y es un orgullo que me quiera y cuente conmigo?, desveló Guti, quien se definió como un jugador con la virtud de poder jugar en varias posiciones.



?Me gusta más por el medio, pero lo importante es jugar y darlo todo por el equipo, que es la prioridad?, explicó el zaragozano, quien dijo sentirse ?emocionado? por el recibimiento en su primera experiencia fuera de su casa.



?Cumplo el sueño que tenía desde pequeñito. Zaragoza me deja una huella importante. Lo he dado todo por el equipo de mi ciudad y elegí esta opción porque es un club histórico que me da la oportunidad de jugar en Primera?, reiteró el centrocampista.



En cuanto a la opción de fichar por el Almería, club que parecía su primera opción hace unas semanas, el jugador señaló que le dio ?muchas vueltas? a la oferta, pero finalmente decidió no aceptar ?porque no quería jugar contra el Zaragoza, el equipo de mi ciudad?.



Raúl Guti dijo que no se pone ?techo? ni acusará la ?presión? en su primera experiencia en la máxima categoría.



?Sé que la Primera es complicada, pero estoy convencido y voy a demostrar que no acuso la presión. Tengo ganas de que comience a rodar el balón?, concluyó.



El director deportivo del Elche, Nico Rodríguez, dijo que el fichaje de Raúl Guti es una inversión ?económica y deportiva? y afirmó que el futbolista aragonés ?se ha ganado jugar en Primera?.



?Es un jugador muy completo, con muchos registros?, añadió el técnico asturiano, quien confió en cerrar algún fichaje más antes del debut del Elche este sábado en la Liga ante la Real Sociedad.