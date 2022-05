La cláusula mal redactada que libera al cotizado delantero del Elche

Las conversaciones para su renovación siguen paradas debido a que el futbolista quieren explorar todas las opciones posibles

Con la permanencia ya asegurada, objetivo prioritario de la temporada, el Elche CF cayó derrotado contra el Atlético de Madrid por 0-2. Se le notó al equipo ilicitano tranquilo y despreocupado debido a que no tenía nada en juego. Eso lo aprovecharon los jugadores colchoneros para cerrar su clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League frente a unos futbolistas blanquiverdes que ya está más pendientes de su futuro laboral que del atado y cumplido porvenir deportivo de la entidad, que seguirá en LaLiga. Uno de esos frentes abiertos que tiene que resolver el Elche CF, y la propiedad de Cristian Bragarnik, es la continuidad de Pere Milla, uno de sus delanteros más fiables y referentes de la afición que queda libre a final de esta temporada después de que se haya filtrado un problema bastante curioso con su contrato.

En principio se supone que con la permanencia del Elche CF en LaLiga, el contrato de Pere Milla se renovaba por un curso futbolístico más, pero resulta que no es así. Según lo redactado, la única cláusula que permite la extensión automática de la vinculación laboral es el ascenso a Primera división. Situación que no se puede dar, tal y como ha revelado el compañero Monserrate Hernández en AS. Un problema que surgió hace tres años cuando Nico Rodríguez ejercía como director deportivo del Elche CF y que no ha sido subsanado en este tiempo.

Debido a esta situación, Christian Bragarnik ya se puso en marcha para amarrar a Pere Milla, ofreciéndole un contrato por tres temporadas, con su aumento de sueldo correspondiente acorde a su buen juego, que fue rechazado. La negociación continúa parada en estos momentos y no se ha retomando, puesto que el atacante quiere hacer valer su gran rendimiento para explorar todas las opciones que le pueden llegar todavía de aquí a que se inicie el mercado de fichajes de verano.

El Valencia CF, muy pendiente de Pere Milla, delantero del Elche CF

A sus 29 años, Pere Milla es muy consciente de que puede estar ante la oportunidad de firmar su último gran contrato como futbolista profesional. Sus 8 goles y 3 asistencias durante esta temporada no han pasado desapercibidos para algunos equipos que valoran al de Lleida como un jugador que puede aportar mucho en sus proyectos deportivos, siendo el Valencia CF el equipo que más interés ha puesto en hacerse con él. Tal y como anunció Radio MARCA, la escuadra valencianista estaba esperando a que se aclarara si Pere Milla era finalmente libre y al confirmarse lo tiene como uno de sus objetivos de cara a la próxima temporada siempre y cuando Peter Lim dé la luz verde a la posible operación.