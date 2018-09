Sergio García, el héroe blanquiazul, ya es máximo goleador en el RCDE Stadium

El delantero del Espanyol Sergio García se ha convertido, tras su gol contra el Levante el pasado domingo, en el máximo realizador del equipo blanquiazul en el RCDE Stadium, con 22 dianas en casa en LaLiga y un total de 49 tantos como 'perico', cifras que le convierten en un ídolo para la grada.

El catalán es un héroe de la vieja escuela. De los que enganchan a la afición por su juego y por su carácter, que huye de los focos mediáticos y que habla donde más cuenta: sobre el campo. Sergio García ha pasado de tener un rol discreto en la temporada anterior a ser un fijo indiscutible en el once en esta campaña.

El entrenador, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', está encantado con su compromiso. El ariete, de 35 años, ha trabajado con intensidad este verano para volver a su mejor versión, cuando firmó 14 goles en LaLiga y uno en la Copa del Rey en el curso 2014-15 con el Espanyol, antes de hacer las maletas rumbo al Al-Rayyan de Catar.

Tras dos temporadas en Emiratos Árabes, el club blanquiazul decidió volver a contar con sus servicios. No tuvo excesivo protagonismo con Quique Sánchez Flores -"no he venido para jugar a ratitos", llegó a afirmar el futbolista-, pero actualmente queda claro que prescindir de él en el campo no sería lo más acertado.

Este verano, el Espanyol decidió renovar el contrato del atacante por una temporada más. Las condiciones para su ampliación automáticamente no se dieron, pero el club confió igualmente en él. En estas primeras jornadas ya ha quedado claro que Sergio García quiere ser un futbolista importante en el proyecto.

Al margen de su aportación en el campo, el del barrio barcelonés del Bon Pastor es un líder en el vestuario. Su dilatada carrera en Primera división le convierte en uno de los referentes en el cuadro blanquiazul. No en vano, el ariete también es uno de los capitanes del equipo.