Vicente Moreno: "Estamos a la expectativa de si salen nuevos casos de Covid"

A Coruña 28 dic (EFE).- Vicente Moreno, entrenador del Espanyol, afirmó que el equipo, como la mayor parte de los de LaLiga Santander, está "a la expectativa de si salen nuevos casos" de coronavirus después de que en su club se detectaran cinco positivos en la plantilla y dos en el cuerpo técnico.

"Hay que darle naturalidad, estamos un poco a la expectativa. Fuimos los primeros que terminamos la última jornada junto al Celta y los primeros en arrancar. Estamos a la expectativa de si salen nuevos casos", comentó el técnico, quien dijo que también está pendiente de la vuelta al trabajo de su próximo rival, el Valencia.

Moreno participó en una jornada solidaria y telemática de la Federación Gallega de Fútbol, a través del Comité Gallego de Entrenadores, en la que coincidió con el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez.

Sobre la covid-19, indicó que la sociedad y el fútbol llevan "año y medio conviviendo con esta situación" y afirmó que lo llevan "con más naturalidad y con resignación, afrontando los problemas que van surgiendo".

Centrado en el fútbol, Moreno, que jugó en equipos como el Xerez, al que luego entrenó, reflexionó sobre que "hay muchísimos entrenadores de alto nivel que han sido jugadores y otros que no", y consideró que no haber sido futbolista de élite "no limita ni te da garantías absolutamente nada".

"Es verdad que algunas cosas las puedes ver o intuir con algo más de velocidad por haber estado en vestuarios", matizó.

Para él, "jugar bien es ser capaz de manejar de forma adecuada los diferentes registros" del fútbol, incluso en un mismo partido.

"Dentro de un mismo partido vas a tener que utilizar diferentes registros. Para mí jugar bien sería ser capaz de manejarlos", analizó.