Yangel Herrera: "Debemos sacarnos el partido del Rayo de la cabeza"

El centrocampista del Espanyol Yangel Herrera afirmó este lunes que el vestuario debe "sacarse el partido del Rayo de la cabeza", un encuentro que finalizó 0-1 en el RCDE Stadium y disparó el malestar y las críticas de la afición.

El futbolista venezolano asumió, en declaraciones al club después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que el equipo no estuvo a la altura: "Somos conscientes que no estuvimos a nuestro mejor nivel. Cualquier equipo en Primera División te puede ganar si no lo estás".

En cualquier caso, Herrera apostó por recuperar sensaciones este sábado contra el Real Madrid, en el Bernabéu, un duelo que definió como "una linda oportunidad" para resarcirse del último traspiés en el feudo blanquiazul. En este sentido, auguró un duelo "totalmente diferente" a la ida (2-1).

Yangel Herrera confesó que sería "increíble" vencer al Real Madrid en su estadio y describió al rival como "un gran aliciente" tanto para sus compañeros como para él.

El jugador aseguró que el vestuario afronta la recta final de temporada con "tranquilidad y optimismo". El medio insistió en que el grupo debe "disfrutar" en los cinco partidos que restan y prometió "dar el máximo".