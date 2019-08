Cristian Toro: "Fue positivo para ver dónde podemos crecer y mejorar"

El Sevilla quedó tercero de en la I Copa Colombina, su primera cita de la pretemporada, tras empatar a cero frente al Tacón y caer contra el Sporting Huelva, a la postre campeón, por 1-0, una participación que valoró su entrenador, Cristian Toro, en declaraciones a los medios oficiales nervionenses.

"Las sensaciones, cuando uno no gana, son agridulces, por más que haya cosas positivas. Sabíamos que era el primer partido de la pretemporada, tuvimos que cuidar a mucha gente con minutos y muchos cambios y, sobre todo, poner a jugadoras que no habían jugado en esas posiciones, pero la verdad es que me quedo con lo positivo. El equipo compitió bien en los dos partidos. En el primero, ante el Tacón, tuvo un punto más, más ritmo, más velocidad y las ideas claras", manifestó el argentino, añadiendo que: "El segundo partido entramos en el ritmo del rival. Sabemos que el Sporting también se reforzó muy bien, trajo no sé si doce o trece jugadoras y fue un buen primer enfrentamiento para ver dónde podemos crecer y mejorar".

El Sevilla afrontó la cita con numerosas bajas, aspecto que condicina la pretemporada. "No queríamos tener problemas físicos, sabiendo que nos faltan las dos centrales, Isabella y Cometti; las bajas de Nagore, Ana Franco, Amparito, Emilia, las dos lesionadas... Cuando estemos todos al completo el equipo seguirá creciendo y ganaremos mucho", valoró.