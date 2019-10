Ángela Sosa debuta en partido oficial con España

La futbolista sevillana del Atlético de Madrid, Ángela Sosa, no olvidará el día ocho de octubre de 2019. Ante la República Checa, partido que ganó cómodamente la selección española por uno a cinco, la ex sevillista debutó en partido oficial con el combinado nacional. Lo hizo, entrando en el minuto 73 sustituyendo a Aitana Bonmatí. Un debut, que se ha hecho esperar. Sin embargo, no fue su primer partido con la selección, de hecho, ya disputó dos amistosos anteriores ante Polonia en noviembre de 2018 y frente a Bélgica en enero de este año, pero aún no había tenido la oportunidad de hacerlo oficialmente.

La centrocampista fue una de las grandes ausencias en la lista de 23 correspondiente al Mundial de Francia. La mejor futbolista de la pasada Liga Iberdrola y máxima asistente de la competición doméstica se quedó fuera bajo el asombro del ámbito futbolístico nacional. Sus números hablaban por sí solos: 10 goles, 2. 475 minutos, 30 partidos jugados, 30 titularidades, 10 goles y 15 asistencias. En aquella ocasión, el seleccionador Jorge Vilda declaró lo siguiente sobre la ausencia de la andaluza: "Veníamos diciendo que se iban a quedar fuera jugadoras de buen nivel, solo hay 23", expresó.

En una reciente entrevista con El País, reflejó el mal trago que experimentó una vez que se supo que no iba a estar entre las 23 futbolistas que iban a partir a Francia. "Me dolió mucho, fue un palo duro, pero intento dejarlo atrás. En casa hemos atravesado unos meses difíciles", manifestó la rojiblanca.

A sus 26 años, la carrera de la sevillana ha ido muy rápido. Fue la debutante más joven en Primera División con 14 años en 2007. Lo hizo con el Sevilla FC pese a tener corazón verdiblanco. Desde aquel momento, pasó por las filas del Sporting de Huelva y desde hace cinco temporadas viste la camiseta del Atlético de Madrid. En sus vitrinas se encuentran tres ligas y una Copa de la Reina. El único escollo en la trayectoria de Sosa ha sido la selección española donde no ha terminado de tener regularidad pese a su gran nivel sobre todo, en los últimos dos cursos.

Curiosamente, esta última convocatoria con la absoluta ha llegado en un bajón futbolístico de la sevillana, que aún no ha encontrado su mejor nivel en este inicio de temporada. Sigue siendo una fija en el Atlético de Madrid pero todavía no está siendo determinante como en la campaña anterior. Suma entre liga y Champions: Cinco encuentros, 514 minutos y un gol.