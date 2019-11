Toro le manda un recado a 'Pancha' Lara

El Sevilla FC no consiguió irse al parón con un resultado positivo. En aquel encuentro correspondiente a la jornada 8, la Real Sociedad -aún sin Nahikari- se impuso por uno a dos y su guardameta Mariasun Quiñones desbarató todo intento hispalense de rascar puntos. Tras el choque, el técnico sevillista Cristian Toro, a parte de realizar las pertinentes valoraciones del encuentro, fue preguntado por la ausencia de 'Pancha' Lara de la que espera "más".

La temporada de la chilena no está siendo la mejor. De los ocho partidos disputados hasta la fecha ha participado en cinco, siendo titular en tres y se quedó fuera de la última lista. La ex del Sporting es la teórica lateral zurda del cuadro hispalense y en consecuencia de su bajo rendimiento, jugadoras como Olga Carmona que no están tan acostumbradas a ocupar dicha posición, han tenido que jugar ahí. En referencia a esta última, el argentino dijo lo siguiente tras el choque: "Hoy por hoy está bien pero le faltó recorrido como a todo el equipo".

En la lista de cara a enfrentarse a las txuri-urdines, tan solo constaba una lateral en el baquillo, Sabrina Flores. Una circunstancia que explicó así el ex técnico del Valencia: "Se decidió que teníamos que llevar a una lateral en el banquillo que pudiera jugar en los dos costados como Sabrina", expuso.

Luego, al ser cuestionado por la ausencia de la chilena, afirmó que fue una decisión técnica y lo hizo con el objetivo de obtener un estímulo favorable por parte de la futbolista en las próximas fechas, con vistas al próximo derbi, y para que así vuelva a sumar para el equipo: "Esperamos más de 'Pancha'. La semana pasada estuvo irregular, le costó muchísimo y a veces es bueno retroceder un paso para después dar dos. Siempre dependiendo de que la jugadora se lo tome así. Yo quiero que se lo tome con ganas de dar dos pasos hacia adelante", declaró.

Pero ante las de Gonzalo Arconada, no todo fue negativo. Pese a la derrota, Toro sacó conclusiones positivas como "el número de ocasiones generadas" y el "protagonismo" tenido en todos los encuentros. Además añadió: "Si alguien me dice que la Real fue superior a nosotros, es debatible".

Por último, no dejó escapar la oportunidad de hablar sobre la jugada polémica que se produjo en los últimos compases del encuentro en el que las nervionenses pidieron penalti. "Otra vez hubo penaltis o posibles penaltis que no caen de nuestro lado y ya van muchos y algunos muy claros como el de Corredera a Toni (Payne) o la mano de Pereira", dijo con tono de resignación.