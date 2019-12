FC Barcelona - Real Betis: A dar la campanada en el templo maldito

El Real Betis afronta la salida más complicada del calendario. Visitarán al FC Barcelona y jugarán en su temido Estadio Johan Cruyff donde todos los visitantes hasta ahora esta temporada han recibido una severa goleada desde su inauguración a finales de agosto. El partido se jugará el domingo a las 12:00 horas.

Las entrenadas por Antonio contreras llegan al choque tras empatar contra el campeón de las últimas tres ligas, el Atlético de Madrid. Pese a que solo sumaron un punto y ello no las sacó del descenso, en el plano anímico supuso una inyección de moral importante al comprobar que pese al pobre primer tramo de campaña, la idea de fútbol que tiene el equipo es válida y le pueden plantar cara a cualquier rival.

Sin tiempo para saborear el último resultado cosechado, las béticas visitan el estadio más temible de la categoría, el Johan Cruyff en la que será su segunda y última parada del 'Tourmalet'. Las blaugranas aún no conocen la derrota como local y en total han marcado la friolera de cuarenta y cuatro goles habiendo recibido solo cuatro entre liga y Champions. La entidad que menos tantos se llevó fue la Juventus (2-1).

Es difícil destacar solo una virtud del FC Barcelona debido a que posee una plantilla excelsa con multitud de alternativas. Pero si hay algo por lo que saca ventaja respecto a sus contrarios es por su gran movilidad en ataque. La línea del centro del campo se asocia y alterna posiciones con las de arriba y las laterales a su vez actúan prácticamente de extremos. Llegan por cualquier lado. A ello se suma un gran poderío físico. La dupla que forman Jenni Hermoso y Oshoala (aunque no suelan coincidir muchas veces en el once porque comparten posición) es la más letal de la Primera Iberdrola con 19 goles. Aunque suene a tópico, lo más importante contra el Barça es tratar de mantener la meta a cero y cuidar la zona defensiva. Un partido a tumba abierta sería un suicidio. En la pasada jornada ganaron cero a cuatro al Valencia y en su último como local le endosaron un 'set' al Deportivo (6-1).

El historial de enfrentamientos entre Betis y Barcelona en la Ciudad Condal y en general, no son muy halagüeños para las verdiblancas. Su derrota más abultada se produjo en el Miniestadi y por seis a uno en la 2017/18. No obstante, está el precedente del primer partido en el que se vieron las caras en la temporada del estreno del Betis en Primera. En aquella ocasión empataron a uno pero en la Luis del Sol. Los datos en la presente campaña lejos de Sevilla no son positivos para el cuadro andaluz puesto que solo han sumado dos unidades (Espanyol y Tacón).

En cuanto a bajas, Lluís Cortés no podrá contar salvo sorpresa con Hansen (se retiró por lesión ante el Valencia) a la que se une Van der Gragt (larga duración en el menisco). Quién no estará seguro será el nuevo fichajé culé, la suiza Ana Crnogorcevic que se incorporará a la disciplina culé el día diez de diciembre. Las que sí pueden volver son Sandra Paños y Claudia Pina que causaron baja el fin de semana pasado por gastroenteritis. En el Betis, salvo la de Emily Dolan, no hay ausencias reseñables. El encuentro será dirigido por Zulema González González del Comité Gallego y la entrada rondará entre tres y cinco euros.

Posibles onces:

FC Barcelona: Sandra Paños; Torrejón, Pereira, Mapi León, Leila Ouahabi; Patri Gujarro, Hamraoui, Alexia; Mariona, Jenni Hermoso y Martens.

Real Betis: Gérard; Nana, Cazalla, Merel van Dongen, Paula Perea; Szymanowski, Irene Guerrero, Ana Hernández, Rosa Márquez; Priscila y Piemonte.