Van Dongen: "La temporada no está yendo como esperábamos"

La central holandesa y uno de los puntales del Real Betis Féminas, Merel van Dongen, acudió este lunes a la Amsterdam Sports Gala donde estuvo nominada a 'Deportista del año'. No se llevó el premio pero, tal y como comentó a los medios, estaba "muy orgullosa" de su nominación. En su comparecencia también fue preguntada por la situación actual del Betis, en descenso con ocho puntos en trece jornadas.

"El equipo no está bien en este momento. Estamos experimentando un año difícil aunque no sabemos exactamente por qué", cuenta la bética. Merel además consideró que el equipo está haciendo méritos para estar más arriba pero que los últimos minutos les están privando de un mayor botín. "Si miras los partidos que jugamos, somos mejor equipo de lo que refleja la tabla. Nos han empatado o hemos perdido en el último momento", declara.

La situación no solo sorprende a los aficionados y al resto de equipos de la Primera Iberdrola, sino también a las propias futbolistas verdiblancas. La defensora admitió que la temporada no está yendo 'como esperaban'. "Realmente queríamos estar entre los seis mejores y aún no estamos allí. Por lo tanto, será una segunda mitad difícil de la temporada", contó.

La que fuera jugadora del Ajax hasta el curso 2017/18 habló acerca del nivel del fútbol español con respecto al holandés y admitió que su fichaje por el Betis 'fue acertado'. "La competencia que hay en Holanda es inferior a la que hay en España. Aquí juego a un nivel alto y es por eso que elegí un club donde sabía con certeza que jugaría para hacerme un hueco en la selección. También busqué un lugar con buenas condiciones y el Betis era el club perfecto... Lo juego todo y me mido contra clubes de gran nivel. Al final, el movimiento funcionó bien, porque gané una puesto en el combinado nacional", relató.

Van Dongen alcanzó el punto más álgido de su carrera en el pasado Mundial celebrado en Francia donde llegó a la final donde las tulipanes cayeron por dos a cero ante la poderosa Estados Unidos. En el torneo realizó las labores de lateral zurda y confirmó que la experiencia fue 'un sueño cumplido'. "Para mí, cada partido fue el más importante de mi carrera. Por supuesto, eso genera presión, pero es una presión buena y fue genial experimentarlo". No obstante, reflejó la desilusión que le provocó no jugar ningún minuto en la final. "Ciertamente me decepcionó no haber jugado la final. Sin embargo, la decepción no duró mucho. Cuando miro hacia atrás a la Copa del Mundo, solo puedo pensar que estoy muy feliz de dónde estoy y de lo que tengo", comentó.

Finalmente fue cuestionada acerca de su futuro y manifestó su deseo de volver en unos años al Ajax. "¿Volveré al Ajax como jugadora de fútbol? Probablemente... Nunca se sabe, pero ciertamente tengo esa intención", concluyó.