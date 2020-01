Debuta con el Chelsea una de las futbolistas que más ingresará 2020

El fichaje de la delantera Sam Kerr por el Chelsea despertó mucha expectación, no solo por ser una 'Top' mundial y habérsela 'arrebatado' al PSG que también la pretendió, sino porque será una de las futbolistas que más ingrese en 2020 con aproximadamente 726.500 euros.

La australiana disputó 77 minutos en la victoria por tres a uno de las blues sobre el Reading. La ex del Chicago Red Stars dio una asistencia de tacón en el primer gol de Bethany England y provocó la expulsión de la portera Moloney a los diecisiete minutos de juego cuando se disponía a encarar la portería. Tuvo ocasiones de gol pero no las materializó.

La victoria permite al cuadro entrenado por Emma Hayes colocarse en tercera posición y seguir aspirando a la zona Champions que marca el City con veintisiete y a cuatro del líder, el Arsenal.

Después de siete temporadas en las que Sam Kerr ha estado jugando tanto en su país natal, Australia, como en Estados Unidos, ha desembarcado por primera vez en Europa con el reto de seguir engordando su cuenta particular de goles -lleva 187 con 26 años- y por qué no, aspirar a levantar algún día la Champions League, aunque en esta campaña no será al no estar clasificado el equipo.

En el pasado Mundial de Francia marcó cinco goles con Las Matildas pese a ser eliminadas de forma prematura en octavos ante Noruega en los penaltis. Entre sus logros colectivos se encuentra una W-League (liga australiana) con Sydney. En la National Women's Soccer League (Estados Unidos) ha llegado a dos finales -la más reciente esta pasada temporada- pero no ha logrado levantar el título.

El contrato con el Chelsea se formalizó en el mes de noviembre y estará comprometida con la entidad blue por dos temporadas y media. El conjunto inglés se asegura así un ataque temible con Fran Kirby, Bethany England, Guro Reiten y Sam Kerr.