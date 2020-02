Real Betis - RCD Espanyol: Solo vale ganar

El Real Betis Féminas esta semana olvidó por un momento su preocupante situación en la Primera Iberdrola al apear de la Copa de la Reina al finalista de las cuatro últimas ediciones, el Atlético de Madrid. Un buen sabor de boca que están obligadas a prolongar este sábado a las 18:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante un rival directo como el Espanyol.

El partido es considerado como una final. De hecho, su técnico Pier Luigi Cherubino en la previa del choque copero, no dejó de repetir que el encuentro verdaderamente importante era el de esta jornada. En el de ida, empataron a dos en la Ciudad Deportiva Dani Jarque en un lance que iban ganando 0-1 al descanso y que las locales lograron ponerse 2-1. Aquel supuso el primer punto a domicilio de la temporada (jornada 5).

En frente tendrán a un Espanyol sumido en una crisis deportiva e institucional muy profunda. Las pericas, el tercer equipo más laureado del fútbol femenino español con una liga y seis Copas, aún no sabe lo que es ganar esta temporada y son las más goleadas de la competición con 43 goles encajados y el segundo menos goleador con 12 marcados. Pese al cambio de técnico (Jordi Ferrón sustituyó a Salvador Jaspe) no encuentran el camino para salir del pozo. Para más inri, el coordinador de la sección femenina, Lauren Florido, dimitió.

A todo ello se suma la reciente baja de uno de sus puntales, Eli del Estal, rumbo al Hyundai Steel Red Angels WFC de Corea del Sur. Como única nota positiva, la llegada de Anair Lomba. Su amor por el Espanyol es tan fuerte que incluso dejó la práctica del balompié a finales de la temporada pasada al no fichar por el único club en el que quería estar, el blanquiazul. El peligro en el cuadro catalán pasa especialmente por las botas la canterana Kenni Thompson y el nuevo fichaje invernal, la brasileña Raiza Santos.

En el Betis la situación poco a poco va estabilizándose y tomando un buen rumbo. Tras la llegada de Pier, el equipo ha ganado en confianza y competitividad. La inyección de moral provocada por el pase a cuartos de final de Copa ante el Atlético de Madrid es un punto a favor de cara a lo que viene. Como nota preocupante, el poco descanso entre el gran esfuerzo físico realizado este pasado miércoles en donde llegaron a jugar prórroga y el encuentro liguero.

Pier Luigi Cherubino cuenta con toda su plantilla disponible con la excepción de Alice Ogebe que se encuentra en la última fase de su proceso de recuperación. En el Espanyol son baja la ex bética Paula Moreno y Anair Lomba que sigue con su puesta a punto. Con respecto al partido de Copa de las pericas (eliminadas a manos del EDF Logroño el pasado martes) salen de la convocatoria Daniela Cruz y Paloma Fernández y entran Ayaka y Letti. Quién no continúa en la escuadra blanquiazul es la ex del Betis, 'Yiyi' que firmó en enero por el Fundación Albacete. El partido lo arbitrará la colegiada vasca Olatz Rivera Olmedo.

Posibles onces:

Real Betis: Méline Gerard; 'Nana', Marta Cazalla, Merel van Dongen, Paula Perea; Ana Hernández, Irene Guerrero; Priscila, Rosa Márquez, Otermín; Piemonte.

RCD Espanyol: 'Mimi'; Brenda, Vergés, Vanegas, Soldevilla; Inés, Ayaka; Julve, Kenni, Baudet; Raiza.