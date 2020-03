Barrachina: "En algunos aspectos también se puede mejorar la forma física"

Se viven tiempos difíciles a los que las personas no están habituadas. La situación de confinamiento provocada por la expansión del coronavirus hace que en muchos oficios los trabajadores tengan que reinventarse. Y el fútbol, es uno de ellos. El habitual trabajo en el césped o en las instalaciones deportivas se ha instalado en los domicilios de los protagonistas en cuestión.

El preparador físico del Sevilla FC Femenino, David Barrachina, atendió a los medios oficiales del cuadro hispalense para exponer, cómo se está llevando a cabo el trabajo físico de forma remota teniendo en cuenta que, no todas las jugadoras disponen de los mismos recursos para efectuar su sesión deportiva. "Este atípico parón lo estamos intentando afrontar con los recursos que cada jugadora dispone, con la máxima originalidad y muchas variantes. Les estamos presentando retos con balón y habilidades", señaló.

Asimismo, desveló los métodos de supervisión que llevan a cabo dentro del cuerpo técnico para comprobar que todas las futbolistas cumplen con sus respectivas tareas. "Estamos intentando que nos suban vídeos para seguir una dinámica de trabajo y que entre ellas mismas se retroalimenten. Además de hacer el trabajo que yo les mando, pueden añadir otro tipo de trabajo siempre respetando unas bases y un objetivo diario". Este 'otro tipo' de trabajo reside en distintas formas de ejercitarse que se salen de la habitual rutina como la 'zumba'. "También incluimos bailes y zumba, algo que les sirve para liberarlas y desconectarlas del trabajo analítico, aunque es verdad que todo está limitado por el espacio y por los medios". Indica además, que pese al confinamiento y el no poder llevar a cabo las sesiones con normalidad, se pueden mejorar aspectos físicos como la fuerza. "Estamos intentando hacer que en este período no perdamos la forma, sino mantenerla y en algunos aspectos incluso mejorarla. El trabajo de fuerza gana enteros al no tener trabajo de campo", contó.

Barrachina está haciendo especial hincapié en el aspecto nutricional. Al no llevar el mismo ritmo que el habitual, es importante el controlar el aporte calórico. "Con este parón y la energía que uno utiliza es muy diferente y el aporte calórico debe ser menguado por la situación que estamos viviendo". Refiriéndose a las futbolistas que arrastran problemas físicos y que necesitan de un tratamiento personalizado, cuenta que este parón, les puede venir bien en su posterior reincorporación al grupo. "También estamos trabajando más específicamente con las jugadoras que venían arrastrando molestias gracias al doctor Llamas, la fiosioterapeuta Carmen Márquez y el readaptador Jesús Mateo, para que a la vuelta de este parón estén en condiciones de entrar poco a poco o de pleno con el grupo".

Pese a que la competición, tal y como se anunció, está suspendida, los técnicos deben de trabajar en la posible vuelta. David Barrachina habla del gran trabajo que supondrá el ajustar las cargas y el volver a instaurar los automatismos de juego en el grupo. "Cuando se produzca la vuelta a la normalidad tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo ha transcurrido y una vez suceda esto hay que ver lo que han estado fuera, porque todo cambia. El trabajo debe ser progresivo, tenemos que adaptarlo a cada una y volver a hacer creer a las futbolistas en nuestro modelo de juego ya que todo deportista olvida pese a que siempre están los trazos y la esencia. Desde la preparación física tenemos que darle a cada una el estímulo necesario en cada momento para producir un efecto deseado, por lo que ajustar las cargas individuales a la vuelta va a ser clave para que cuanto antes esté cada una en las mejores condiciones. La siguiente pregunta sería el tiempo que tenemos desde que volvemos hasta que tenemos el primer partido en la competición, algo que también influirá en la vuelta".

Ya por último, desveló como está siendo el día a día del cuerpo técnico durante las jornadas de confinamiento. "Desde casa estamos haciendo el trabajo para que las jugadoras estén lo mejor posible, todos con tareas asignadas, siendo algo diferentes y abriendo nuevos caminos", concluyó.