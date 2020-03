Priscila, sin sustituta en el Real Betis

El que no esté siendo la mejor temporada del Real Betis Féminas no es ningún secreto. Bien es cierto, que tras el cambio en el banquillo y la llegada de Pier Luigi Cherubino, la dinámica del equipo cambió a mejor y cada vez se estaba viendo un conjunto más reconocible. Sin embargo, lo que no ha cambiado con respecto a las últimas temporadas es el peso de su delantera, Priscila Borja, en el verde.

Pese a que este curso, con mucha seguridad , sea su último como futbolista, ello no ha hecho que con 34 años (en abril hará 35) haya perdido su puesto de titular indiscutible con el cuadro verdiblanco. En la actual temporada ocupa el 'Top 4' de las futbolistas con más minutos en las piernas del Betis. Con 1.882 minutos y habiéndose perdido solo un partido (ante el EDF Logroño en los cuartos de final de la Copa de la Reina) y es superada por la guardameta Méline Gerard (1.965 minutos), Merel van Dongen (2.010 minutos) y Nuria Ligero 'Nana' (2.063 minutos).

Pese a que nivel goleador, no está siendo una temporada agraciada para ella, es la máxima goleadora del conjunto verdiblanco con cinco dianas marcadas. Dichas cifras la colocan como la segunda máxima artillera del Real Betis Féminas en Primera de la historia con 26 goles y solo es superada por su compañera de equipo, Bea Parra, que suma 27 tantos.

Si la temporada se diera por concluida, la atacante de Alcalá de Guadaira, que ya hizo historia en el Atlético de Madrid proclamándose como la máxima goleadora en Primera del conjunto colchonero con 107 goles en siete campañas, no tendría la posibilidad de batir la marca mencionada.

Ni los fichajes realizados esta temporada a conciencia para reforzar al zona de ataque como Martina Piemonte, Michaela Abam o Samantha Dewey han logrado sentar a Priscila. En los últimos encuentros, las jugadoras nombradas especialmente Piemonte y Dewey, han tenido mayor participación en los onces titulares dado que Pier ha colocado a Priscila en el costado diestro, pero, en un pulso entre la internacional española y las mencionadas, la primera ha demostrado salir ganando.

Desde que llegó al Betis en la temporada 2017/18 por las necesidades de la plantilla y sistema de juego, ha jugado en más ocasiones en la punta de ataque (especialmente en esta temporada y en la anterior donde compartió ataque con Parra en un 4-4-2 en rombo) que en el costado donde se desempeñó en muchas ocasiones en el Atlético de Madrid. Con la llegada de Pier y en el ajuste que ha llevado a cabo para dotar de profundidad al equipo, ha recolocado a Priscila en la banda derecha, aprovechando así su polivalencia.

Si uno se centra solo en sus números de cara a portería y en las ocasiones que falla (este curso está especialmente 'fallona') puede llegar a la conclusión de que Priscila necesite el clásico 'banquillazo' pero la ex del Atlético de Madrid no solo son goles en el Betis. Ella es carácter, lucha, entrega y sacrificio. No escatima esfuerzos en la presión y nunca da un balón por perdido. Con 34 años sale al campo con la ilusión de una debutante y cuando no está en el verde, las béticas pierden en intensidad.