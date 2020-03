Así es el día a día de Maite Albarrán y Raquel Pinel

Las capitanas del Sevilla FC Femenino, Raquel Pinel y Maite Albarrán, tomaron las riendas de las redes sociales de la sección femenina, concretamente, del Instagram, para mostrar al público cómo están siendo sus días confinadas en su domicilio como consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19.

En primer lugar las hispalenses mostraron el desarrollo de sus mañanas donde se centran especialmente en el apartado deportivo. En el mismo salón, llevaron a cabo diferentes ejercicios adaptados al espacio del que disponen. En el vídeo colgado por el Sevilla, se ve a Maite Albarrán realizando distintas tareas de core. Tras ello, Raquel Pinel, mostró al público las precauciones que lleva consigo a la hora de sacar su perra, Valentina, a dar un paseo. Siempre con los guantes puestos.



Llegó el turno del almuerzo y ahí, Pinel, sacó sus dotes culinarias. Tanto en el campo como en la cocina demuestra tener una gran destreza y expuso una lasaña digna de reality televisivo de cocina.

En la tarde, Maite Albarrán, tomó control de la cuenta de Instagram nervionense para contar cómo se desarrollan sus tardes. En uno de los vídeos, Raquel Pinel, apareció en pantalla dando el último repaso a sus apuntes de Nutrición antes de someterse a un examen que tuvo lugar a las 19:00 horas de la tarde.

No todo quedó ahí, puesto que en la hora de la merienda, la central sevillista (Maite) sacó a la luz sus grandes dotes de repostería elaborando una cheesecake de chocolate con base de avena con sabor galleta. El nombre quizás no parezca de lo más saludable pero desveló el gran secreto que tenía detrás este manjar y es... que no tenía nada de azúcar. Tal y cómo dijo ella: "es totalmente sana".

Por último para cerrar, y después de los aplausos a las 20:00 horas de la tarde en homenaje al personal sanitario, hicieron un directo donde respondieron a las preguntas de los aficionados. En donde por ejemplo Pinel contó quiénes fueron sus referentes dentro del fútbol e hizo alusión a Ronaldo Nazario y Didier Drogba.