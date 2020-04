Ana Romero 'Willy', bética desde pequeña

Entre muchos de los valores que se suelen transmitir de padres a hijos también se encuentran los del sentimiento hacia un club. Y más aún, en una ciudad tan pasional como Sevilla donde Real Betis o Sevilla FC monopolizan el corazón -futbolísticamente hablando- de los sevillanos.

La redes sociales del Real Betis Féminas lanzaron una imagen de un carnet infantil de la temporada 1997/98, curso, en el que la entidad cumplía 90 años junto a la siguiente pregunta: "¿a quién pertenece ese carnet?"

No había dudas al respecto, el abono era de la futbolista heliopolitana Ana Romero 'Willy' que por aquel entonces tenía en torno a los diez años de edad y pudo disfrutar aquel año de futbolistas de la talla de Alfonso Pérez, Robert Jarni, Finidi George o del actual coordinador del Área Deportiva del club, Alexis Trujillo.

Como ellos, Ana, también quería ser futbolista y poder jugar algún día en el Benito Villamarín. Un sueño, que por aquel entonces, se tornaba imposible por las condiciones precarias en las que se encontraba el fútbol femenino y porque el Betis, no tenía sección femenina.

Ello no impidió que persiguiera su sueño aunque tuviera que pasar por el Sevilla FC (absorbió al CD Híspalis en el año 2004 y no fue hasta 2008 cuando se formalizó el Sevilla FC Femenino como se conoce hoy en día). Allí permaneció desde el 2004 hasta el 2007, momento, en el que fichó por el Rayo Vallecano. Después de pasar por los mejores clubes de España (Rayo, Espanyol, FC Barcelona y Valencia), jugar con la selección española, ganar tanto la liga como la Copa, disputar la Champions e incluso probar en el extranjero (estuvo en el Ajax donde se alzó con dos Eredivisie y dos Copas) no fue hasta 2018 cuando pudo hacer efectiva su mayor ilusión: vestir las trece barras.

Aquella niña que soñaba con jugar en el Betis pudo cumplirse veintidós años después. De igual forma, el de poder pisar el Benito Villamarín como futbolista. Este sueño se hizo efectivo en el minuto 83' del derbi sevillano la temporada pasada que terminó con empate a uno ante 23.812 aficionados cuando sustituyó a Priscila Borja.

Esta será la última temporada de 'Willy' en activo pero no será su último servicio en el Real Betis. En febrero de este año fue nombrada como nueva responsable de captación y scouting dentro de la dirección deportiva femenina de la entidad heliopolitana. La también estudiante de Medicina, a partir de ahora, también participará en la construcción del Betis Féminas del futuro.