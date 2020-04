Toro sobre la unión del grupo, el crecimiento del club, la temporada...

El entrenador del Sevilla FC Femenino, Cristian Toro, fue entrevistado por los medios oficiales del club en donde puso en valor la unión del grupo durante el periodo de confinamiento. Asimismo, analizó la temporada que estaba realizando el cuadro hispalense antes de la llegada del parón.

"Para nosotros es clave la unión del grupo desde pretemporada y durante todo el año. Es normal que algunas se apoyen más en unas o en otras por la afinidad de compartir. Lo que estamos haciendo es llevarlo lo mejor que se puede, no hay métodos, ya que cada entrenador lo lleva de forma distinta más allá de los objetivos físicos y las sesiones socio-afectivas que se plantean. Se van cambiando sesiones para que la rutina sea diferente", recalca el argentino sobre uno de los valores más importantes desde que arrancó la temporada, la unidad del grupo, y que en estos días, cobra mayor importancia.

A su vez, se mostró cercano ante sus futbolistas para ayudarlas en todo lo que sea necesario en estos momentos en el que muchas de las jugadoras, viven lejos de su familia al igual que él. "Uno ya está acostumbrado a estar lejos. Hablo todos los días con ellos (su familia). Yo estoy aquí solo, pero bien, me pongo en el lugar de las jugadoras ya que también están solas acá o con muy poca gente, sabiendo la dificultad. Tenemos que ser fuertes, esto es un trabajo de fortaleza para salir reforzado. Siempre estoy a su disposición, estando cerca en todo lo posible para hablar de fútbol o de la vida", cuenta.

Sobre las sesiones de trabajo que lleva a cabo el cuerpo técnico desde la distancia, Cristian Toro, indicó que las sesiones las dirige el preparador físico David Barrachina pero, a parte del físico, le dan mayor importancia a aspectos 'socio-afectivos'. "Nosotros estamos haciendo sesiones de entrenamientos. David manda trabajo diario, pero cuando quedamos en las sesiones colectivas lo más importante es lo socio-afectivo, que sientan que estamos cerca unos de las otras, que cuenten con nosotros. Hablé con ellas y les dije que traten de ser fuertes, sé lo que siente la gente con familias lejos y hay chicas con poco más de 20 años que están en esa situación, diferente a la mía, ya que soy algo más mayor", expone.

En el plano personal, el entrenador hispalense no escondió que los días se le están haciendo difíciles sin estar cerca del terreno de juego. "El día a día es difícil. Soy más entrenador de campo que de oficina, pero estoy aprovechando para leer, ver vídeos, conferencias, partidos nuestros he visto varios en este tiempo€cuando uno está en la vorágine de la liga no es tan fácil y he hecho un análisis de la evolución del equipo y de la manera de competir dentro del entrenador de altas revoluciones que soy. Sigo pensando en fútbol y luego a nivel personal trato de hacer una rutina, haciendo ejercicio, buscando intereses, películas y sobre todo como he dicho antes con conferencias".

Acerca de la temporada que estaba cuajando el equipo, Toro aseguró que podían estar "un poco más arriba" y que el parón ha llegado cuando las nervionenses estaban dando una imagen "muy competitiva". "La liga pasó por diferentes fases para nosotros, pero estábamos dando una imagen muy competitiva con el desarrollo de la Copa y, por ejemplo, el partido de liga ante el Espanyol fuera. Creíamos que podíamos estar un poco más arriba, ahora venían todos los duelos de mitad de tabla y era donde podíamos aspirar a ir subiendo posiciones, también teniendo en cuenta que había equipos que no jugaron contra los grandes€el equipo al fin y al cabo representa los valores del club y era lo que queríamos".

No obstante, valoró el margen de crecimiento que tiene el club en la Primera Iberdrola y considera que se pueden meter en el grupo de los "cinco o seis" mejores. "Este Sevilla tiene margen de crecimiento y tranquilamente se pueden meter en ese grupo de cinco o seis. Hay que tener en cuenta la evolución de la liga con fichajes fuertes en los grandes clubes, pero en la liga y en el día a día pueden pasar muchas cosas. Este año nos han ayudado dándonos herramientas espectaculares, tenemos un campo de césped natural que está espectacular, algo que es un lujo€ni hablar de las instalaciones, del estadio€todo un privilegio no solo para las jugadoras, sino para construir un proyecto", analizó.

Uno de los puntos en favor del crecimiento del club está siendo su participación en la Copa de la Reina. Las sevillistas alcanzaron por segundo año consecutivo las semifinales que tuvo que disputar el 17 de marzo. Por el camino eliminó a Levante y Madrid CFF. "Contra el Levante UD competimos muy bien y contra el Madrid CFF hicimos el partido que teníamos que hacer, hicimos mucho daño en un campo muy difícil".

Por último, el ex entrenador del Valencia desveló que durante este periodo de cuarentena también se está animando a probar diferentes campos como la cocina, pero tal y como declaró, si es en compañía, mejor. "Sé poco de cocina, pero siempre hay tiempo para algún asadito... David (Barrachina) es gran cocinero de paella y algunas cosas más, disfrutando también con ello del día a día".