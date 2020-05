Lucía Ramírez: "Si hubiéramos seguido jugando, la cosa habría cambiado"

La defensora del Sevilla FC Femenino, Lucía Ramírez, expuso para Diario AS su deseo de que la temporada hubiera finalizado en los terrenos de juego pero respeta la decisión de la Real Federación Española de Fútbol. "Lo ma?s importante es la salud", indicó. Asimismo , se mostró positiva de cara al enfrentamiento que tiene contra el FC Barcelona en las semifinales de la Copa de la Reina que se ha pospuesto para el próximo ejercicio.

"En cuanto a las semifinales de la Copa de la Reina, yo personalmente tengo muchas ganas de poder tener la oportunidad de jugarla, ya que el an?o pasado debido a la lesio?n de rodilla no pude jugar, por lo tanto, me gustari?a mucho poder jugarla. Y en cuanto a las expectativas, creo que podemos ser muy capaces de vencer al Barcelona, a ganas e ilusio?n no nos gana nadie", argumentó la sevillista.

La canterana nervionense se mostró convencida que de no haberse producido el parón , habrían llegado más lejos en la clasificación. "Hemos acabado la liga las décimo primeras pero si es verdad que si hubie?ramos seguido jugando seguramente hubie?ramos conseguido ma?s puntos y la cosa habri?a cambiado, y la posicio?n hubiera sido mejor que en la que hemos acabado, pero bueno, nos hubiera gustado mucho seguir jugando y acabar la liga en los terrenos de juego".

Entró a valorar también la decisión de la RFEF de organizar una competición de 18 equipos al no haber descensos tras la conclusión del presente ejercicio. "La temporada que viene habra? 18 equipos en la liga pero bueno siempre hay que ver el lado positivo y es que vamos a tener ma?s partidos para jugar y ma?s competencia. Y el inconveniente es que habra? ma?s equipos que se expongan a descender, pero ahora mismo hay que pensar en positivo y quedarnos con las ventajas".

Del mismo modo aseguró que desde el Sevilla FC siempre han estado muy pendientes de la plantilla durante la cuarentena que ha aprovechado para entrenar y dedicar tiempo en sus estudios universitarios. "Nos han dejado claro que podemos contar con ellos para lo que necesitemos , han estado muy pendientes de nosotras en todo momento".

La natural de Morón de la Frontera, que termina contrato a finales de junio, solo piensa en seguir vinculada a la entidad nervionense. "Espero seguir sumando momentos en el club, seguir defendiendo este escudo por todo lo alto y con ganas de jugar sobre todo, ya que este an?o me he quedado con ganas de mucho ma?s".