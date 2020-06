El conflicto de la lista de compensación llega a la Audiencia Nacional

Madrid, 16 jun (EFE).- Cuando Eva Navarro ligó su futuro al Levante en el verano de 2017 lo hizo por dos temporadas y una cláusula liberatoria de 50.000 euros. Dispuesto a abonar esa cantidad, el CD Tacón/Real Madrid llamó durante el pasado mercado estival a las puertas de la joven de Yecla, pero la internacional española rechazó la oferta. Pretendía continuar su crecimiento en el cuadro granota y valorar a finales de la actual campaña su futuro. Se debatía entre continuar en Buñol o aceptar algunas de las ofertas que tenía sobre la mesa. Dos equipos de la Primera Iberdrola le transmitieron su interés. También un conjunto de Francia y otro de Inglaterra.



Por lo pactado en el contrato, Eva Navarro debería ser libre a partir del 30 de junio para elegir su destino. Ocurre que, "de forma unilateral", según apunta el agente de la jugadora José Manuel Espejo, el pasado mes de marzo el Levante incluyó su nombre en la Lista de Compensación del I Convenio Colectivo, que negociaron la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino con los sindicatos UGT, AFE y Futbolistas ON. En ella aparecen un total de 17 jugadoras menores de 23 años.



Por ella piden 500.000 euros en concepto de compensación, diez veces más que la cláusula de salida negociada en su contrato. Esa cifra parece fuera de mercado, atendiendo al dinero que mueve el fútbol femenino en su conjunto. Según datos facilitados por la FIFA, los 831 traspasos contabilizados en 2019 supusieron un gasto acumulado de 652.032 dólares. En 2018, se superó por poco el medio millón. En España, el techo son los 50.000 euros que el Barcelona abonó al Atlético de Madrid por Mapi León, titular en el equipo azulgrana y en la selección española absoluta.



La cantidad fijada por el Levante -500.000 euros pide también por Ona Batlle- es solo una de las múltiples aristas de este conflicto.



"Yo lo que no veo bien es que una de las partes introduzca algo de forma unilateral, sin el consentimiento de la otra. Si Eva tiene una cláusula de 50.000 euros en su contrato es porque está acordado así y firmado por ambas partes. Sobre eso no hay nada que decir. Ella firmó un contrato en 2017, que acaba en junio de 2019. En marzo de 2019, sin embargo, con una cláusula de 500.000 euros, están vulnerando su derecho a decidir. Es lo que nosotros percibimos. Si a partir de la temporada 2020-21 esa es la nueva legislación, ya sería harina de otro costal. Pero sobre algo que ya está pactado, tienen que estar las dos partes de acuerdo para poder modificar esas condiciones", subrayó Espejo en declaraciones a EFE.



Desde la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino defienden, en cambio, la validez de un artículo que fue aprobado por los sindicatos que representaron a las jugadoras durante los meses de negociación de su primer convenio colectivo.



Según explicó el director general de la asociación, Pedro Malabia, en un encuentro virtual organizado por ISDE, "la FIFA establece unos baremos para compensar al club formador" y la cuantía "no tiene ninguna relación con el salario". "Es una novedad introducida en el convenio y es fundamental que lo pactado se respete", dijo.



El importe fijado por los clubes fluctúa entre los 10.000 euros que pide el EDF Logroño por Ana Velázquez y el medio millón que solicita el Levante por Eva Navarro y Ona Batlle. En 250.000 euros fijó el Athletic Club la compensación por Damaris Egurrola y Maite Oroz, quienes ya anunciaron su decisión de abandonar Bilbao.



Estas cantidades, que no deberían abonarse si fuesen a jugar al extranjero, deberían ser satisfechas por el club de la Primera Iberdrola que quiera a alguna de las futbolistas incluidas en la lista, quienes a su vez pueden ejercer una cláusula de renovación automática, con un incremento de un 7 por ciento de su salario respecto a la cantidad fijada en la lista de compensación -en el caso de que quiera cambiar de club, el 15 por ciento de ese importe sería para ella-.



¿Sería esa mejora de contrato un consuelo? En el caso de Eva Navarro, no.



"No es necesario condicionarle el futuro para hacerle una oferta mejorada. Si a Eva le quieren dar "X" dinero se lo pueden dar igual. No es necesario incluirla en una lista de compensación. De hecho, el Levante ni siquiera ha formado a Eva. Ella firmó con el Levante hace dos años, ya como profesional", puntualizó su agente.



"Mi principal argumento es que no se puede modificar algo que ya está firmado. Eva firmó libremente su contrato en el Levante, incluso por menores cantidades de las que le ofrecían otros clubes. Firmó con 17 años, con pura inocencia, sin ser miembro de ningún sindicato y sin ser consciente de nada. El año pasado vino un club a pagar por ella su cláusula de rescisión, mejorándole las cifras, y lo rechazó con la intención de elegir ahora dónde quiere jugar. Queremos que tenga el derecho a decidir y ahora mismo no lo está teniendo. La compensación este año, a estas alturas, tendría que ser cero. Creemos que esta lista de compensación es injusta y lo llevaremos hasta el final", advirtió.



El caso llegará este miércoles a la Audiencia Nacional. Futbolistas ON interpuso una demanda de conflicto colectivo después de tratar de resolver sin éxito este asunto con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). 10 de las 17 jugadoras incluidas en la lista, según informó el sindicato, secundaron la demanda.



Macarena Portales (Madrid CFF) y Claudia Pina (Barcelona), la mejor jugadora del Mundial sub-17 que la selección española ganó en 2018, son dos de las que se desmarcaron de la firma. Según explicó a EFE el representante de ambas, Arkaitz Coca (Unik Sports Management), su voluntad era continuar en sus clubes actuales y "estar en la lista de compensación no les ha afectado en nada".



"Pongo el caso de Claudia Pina porque ya es oficial su renovación por el Barça. El club me llama para informarme de la existencia de la lista de compensación. Me explican que, como acto de responsabilidad por no saber qué iba a ocurrir en los próximos meses, iban a incluir a la jugadora porque cumplía los requisitos. Acto seguido, negocio su renovación con el Barça y no interfieren los derechos. En el contrato de renovación, de hecho, no vienen incluidos los derechos de formación. Si hubiera querido salir, también te digo que el Barça no va a retener a nadie en contra de su voluntad; pero sé que hay otras futbolistas de otros equipos que sí se ven perjudicadas. Son aquellas que no quieren seguir en sus clubes", lamentó.



Arkaitz Coca se mostró especialmente crítico con el papel de los sindicatos. "El convenio era algo muy necesario, pero está incompleto y mal negociado", afirmó.



Considera que las jugadoras se ven perjudicadas por no haber fijado un tope en la lista de compensación. "Indistintamente de su edad o de su estatus, ¿con qué argumento defiendes a una futbolista incluyendo una cláusula que ni la jugadora, ni su agente, ni su club han negociado?", se preguntó.



La gerente de Futbolistas ON, Tamara Ramos, indicó que "jamás" imaginaron que los clubes "pudieran fijar esas cantidades tan abusivas", con cláusulas de 500.000 y 250.000 euros cuando los salarios en algunos casos "no llegan a 25.000".



José Manuel Espejo reveló que "desde ese momento Futbolistas ON solo ha tenido acciones para tratar de ayudar a las chicas".



"Este no es un problema de Eva o de Damaris sino un problema para el futuro. Con esto van a quedar sepultadas muchas chicas. Esto se merece una regulación por el bien del fútbol femenino", aseveró.



Él es de la opinión de que todas las jugadoras que esta temporada finalizan sus contratos "pueden decidir su futuro libremente a partir del 1 de julio". "La compensación este año, a estas alturas, tendría que ser cero. No digo en el futuro, porque no soy nadie para decir si tienen que introducir o no este tipo de regulaciones, pero uniéndolo al argumento del principio, este año tiene que ser cero. Por eso estamos en la Audiencia Nacional", agregó.



Arkaitz Coca cree que el miércoles la Audiencia Nacional "dará la cautelar". "Pero si luego, en el juicio, se pronuncia en contra a ver qué club es el que paga los 500.000 o los 250.000 euros...", reflexionó.



Futbolistas ON cree que este tema se podría haber resuelto en la Comisión Paritaria, pero ante la falta de un nuevo acuerdo con AFE y la Asociación de Clubes decidió elevar su demanda para conseguir la anulación de esa cláusula. "Estamos para defender única y exclusivamente los derechos de las futbolistas. Y no solo a las que han sido incluidas en la lista de compensación y las más de cien a las que esta cláusula abusiva puede afectar sino a todas las que vendrán por detrás y se verán afectadas", alertó el sindicato.



AFE, por su parte, se opone a la postura de Futbolistas ON por entender que la anulación de un artículo del convenio supone la anulación de todo él. El texto, todavía pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, establece que en el supuesto de que la jurisdicción laboral declare la nulidad o invalidez de alguna de las cláusulas pactadas quedará sin efecto la totalidad del convenio, que deberá ser negociado íntegramente. Quedará por ver qué decide la Audiencia Nacional. Por el futuro del talento y por el futuro del convenio.



Lucía Santiago