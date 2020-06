El juicio por la lista de compensación, aplazado al 17 de julio

Madrid, 17 jun (EFE).- La Audiencia Nacional ha aplazado al 17 de julio la celebración del acto de conciliación y el juicio, previsto para este mismo miércoles en caso de que no se hubiese alcanzado un acuerdo, por la demanda que interpuso Futbolistas ON contra la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por la lista de compensación incluida en el convenio colectivo y que afecta a 17 jugadoras de la Primera Iberdrola menores de 23 años que finalizan el contrato con sus respectivos clubes.



Tamara Ramos, gerente de Futbolistas ON, explicó este miércoles a EFE que el aplazamiento se debió a un error burocrático. "Ayer nos comunicaron a través de una llamada telefónica que no se habían cumplido los plazos de notificaciones con el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona. Aún así, hoy teníamos la celebración del acto de conciliación y si no se llegaba a un acuerdo pasábamos directamente a juicio. Nosotros nos hemos personado, pero no se han personado ninguna de las otras partes, por lo que no hemos podido tratar de hablar ni de negociar algo para que estas 17 jugadoras puedan estar libres", indicó.



El acto de conciliación y el juicio quedan aplazados para dentro de un mes. Se celebrará en la Audiencia Nacional el 17 de julio.



"El sentimiento es de decepción e impotencia", manifestó Tamara Ramos en declaraciones a EFE.



Futbolistas ON reclama la anulación de la lista de compensación incluida en el convenio colectivo. En ella, algunos clubes de la Primera División femenina de fútbol reclaman cantidades que oscilan entre los 10.000 y los 500.000 euros por 17 jugadoras menores de 23 años que finalizan contrato esta misma temporada.



"Es una cláusula encubierta, que no responde a los derechos de formación", denunció Tamara Ramos.



La gerente de Futbolistas ON anunció que el 17 de julio pelearán "a muerte" por la anulación de la lista de compensación, ya que considera que las jugadoras afectadas "no son dueñas de su propio destino y de su futuro" pese a finalizar sus respectivos contratos.



"Ellas nos transmiten impotencia. Han cumplido su contrato y ahora se encuentran con que, a raíz de la firma del convenio colectivo, otros clubes tienen que pagar esas cantidades. La sensación es de impotencia, rabia e injusticia. Las jugadoras lo están pasando muy mal. No pueden decidir su futuro", remarcó.



Tamara Ramos también lamentó que el otro sindicato, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), no les apoye en su reclamación.



"Tener enfrente al otro sindicato, cuando tendríamos que estar unidos y luchando por lo mismo porque se supone que los dos defendemos los derechos de las futbolistas, la verdad es que es decepcionante", dijo.



Confía, en todo caso, en que la Audiencia Nacional se pronuncie a favor de Futbolistas ON.



"Tenemos muchísima fe, la verdad que sí. Tenemos cuatro argumentos en la demanda muy potentes y se cae de maduro porque es incoherente lo que está pasando. Tenemos fe y esperanza puestas en el día 17 de julio", afirmó.



Las cantidades, incluidas el pasado mes de marzo en la lista de compensación, solo deberían abonarse cuando alguna de las jugadoras afectadas decide continuar su carrera en España. Este conflicto, por tanto, está paralizando la salida de algunas futbolistas a otros clubes de la Primera Iberdrola, cuyo mercado de fichajes está previsto entre el 1 de julio y el 14 de septiembre, según recoge la FIFA, aunque estas fechas podrían verse alteradas por la pandemia de coronavirus.



"Los clubes están esperando una solución para poder ficharlas", apuntó Tamara Ramos.



José Manuel Espejo, agente de Eva Navarro, una de las futbolistas afectadas, explicó a EFE que el principal argumento contra la lista de compensación "es que no se puede modificar algo que ya está firmado".



Ella firmó en verano de 2018 un contrato por dos años, que finaliza este mes, con una cláusula de rescisión de 50.000 euros. El Levante pide ahora por ella 500.000 en concepto de compensación.



"Creemos que la compensación este año, a estas alturas, tendría que ser cero", subrayó.



AFE, por su parte, se opone a la postura de Futbolistas ON por entender que la anulación de un artículo del convenio supone la anulación de todo él. El texto, todavía pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, establece que en el supuesto de que la jurisdicción laboral declare la nulidad o invalidez de alguna de las cláusulas pactadas quedará sin efecto la totalidad del convenio, que deberá ser negociado íntegramente.