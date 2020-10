El Barça arrolla al Sevilla para meterse en la final de la Copa de la Reina (6-0)

Tenía el Sevilla Femenino el rival más difícil de la Liga Iberdrola en las semifinales de la Copa de la Reina, el 'todopoderoso' FC Barcelona y en el minuto tres de partido las futbolistas de Cristian Toro ya iban abajo en el marcador tras un error en la salida de balón sevillista que no desaprovechó Oshoala ante Sara Serrat. Pudo haber empatado el conjunto nervionense con dos acciones, la primera de Coleman y otra con un disparo de Virgi pero sería el conjunto culé el que volvería a ampliar distancias en el 17'.

Graham se movía de maravilla en el área para recortar a dos rivales y engañar a Serrat con un disparo a contrapié. Un mazazo para las sevillistas que antes de sobreponerse al segundo gol veían como Guijarro hacía el tercero tras cabecear un córner libre de marca.

El 3-0, lejos de relajar a las azulgranas no hizo sino animarlas en busca de más. Sin embargo, Serrat desbarató un mano a mano a la media hora de juego. El Sevilla Femenino buscaba sorprender a la contra pero Pina y Payne no acertaron de cara a la portería rival. Quién no fallaría sería de nuevo Oshoala, que remataba dentro del área un envío desde la banda izquierda para hacer el cuarto poco antes del descanso.

La segunda parte comenzó con menor ritmo que la primera, aunque poco a poco las azulgranas fueron encontrando la portería de Sara Serrat aunque sin tanta efectividad como en el primer acto. Cristian Toro movió el banquillo dando entrada a Ana Franco, Almudena Rivero y Raquel Pinel.

El quinto del Barça llegó con un gol olímpico de Melanie Serrano tras un lanzamiento de zurda que se envenenó y que llegó a tocar rozar Sara Serrat tras una media salida en falso. Apenas cinco minutos más tarde llegaría el sexto Aitana con un buen disparo cruzado.

En el tramo final del partido también entraron las sevillistas Javiera Toro y Amparito pero para entonces el partido estaba más que sentenciado y el marcador ya no ser movería más. Así pues el FC Barcelona jugará la final de la Copa de la Reina ante el Logroño, que ayer derrotó al Athletic Club.