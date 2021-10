Echeverri, tras su grave lesión: "Es increíble como una sola acción puede cambiarte la vida"

Fue la noticia triste del domingo. La defensa colombiana del Sevilla FC Isabella Echeverri se lesionaba a un cuarto de hora de que finalizase el Sevilla-Athletic y tenía que salir en camilla con evidentes muestras de dolor. Sus compañeras, como con Eriksen en la Euro 2020, la 'protegieron' de miradas morbosas que su dolor podría provocar y LaLiga se hizo eco de ello.

La lesión le llegó de la forma más desafortunada. Al tratar de cortar un avance rival, el pie se le quedó clavado en el césped y el movimiento de la pierna le generó la lesión.

Los resultados posteriores confirmaron las malas noticias, como la propia Echeverri admitió. Sufre una fractura de peroné que, de no tener desplazamiento, podría tenerla en el dique seco entre dos y tres meses. Un periodo que se alargaría entre cuatro y seis en el caso de que sí se hubiera producido lo peor.

"Es increíble como una sola acción puede cambiarte la vida. Hoy se me cierra una puerta pero estoy segura que un universo entero se abrirá para mi. Gracias a mis compañeras (incluidas las del Athletic) por la ayuda y disposición en el momento de mi lesión. (...) Si algo me ha enseñado el Sevilla es que no puedo rendirme nunca y hoy empieza el camino hacia mi mejor versión!", escríbía la internacional colombiana

Ayer era operada y, antes de ello, quiso agradecer todas las muestras de apoyo a través de las redes sociales. "Reflexión del día: no esperen a que a alguien le pase algo malo para decirle todo lo bueno que piensan y sienten por ella. Gracias a todos por tanto amor y buenas vibras", afirmó.

La escena de su lesión no sólo trascendió a nivel nacional sino que fue aplaudida por varios medios internacionales, que recordaron la situación vivida con Christian Eriksen en la Eurocopa.