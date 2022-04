De no contar para Mourinho a ser prioridad del Getafe para la próxima campaña

Ángel Torres habló de varios temas sobre la temporada que lleva el conjunto azulón hasta la fecha

El presidente del Getafe CF concedió una entrevista anoche para los micrófonos de Radioestadio Noche de Onda Cero y repasó algunos aspectos importantes de la temporada que está llevando el equipo con Quique Sánchez Flores a los mandos.

Sin duda alguna uno de ellos le llevó a hablar sobre la continuidad de Borja Mayoral tras aterrizar este invierno para sumar goles al equipo, "Lo vamos a intentar, indudablemente. El chico está contento. La Roma no va a ejercer la opción. Vamos a intentar que se quede aquí", comentó Ángel Torres.

En diez partidos de liga que lleva el delantero exmadridista ha marcado cuatro goles y ha dado una asistencia. Ya no solo las cifras son lo que más importa, sino que tanto Borja Mayoral como Gonzalo Villar le han dado un lavado de cara al equipo, a expensas de Quique Sánchez Flores.

Aunque el presidente reconoció al medio que la opción de Mayoral no fue la primera que se puso sobre la mesa a la hora de buscar a un 'killer' que ayudase al equipo a hacer goles. El club tiró de una vieja amistad que le avala con el club de la capital, con el Real Madrid. Parece ser siempre el salvoconducto para los fichajes frustrados del Getafe CF en el mercado, solicitando a préstamo los servicios de canteranos o jugadores del primer equipo que no cuentan para el entrenador.

Por ello, el Getafe CF buscó a Mariano Díaz, con una participación nula en el equipo blanco. Sin embargo, el presidente dijo lo siguiente acerca del jugador dominicano: "Tuvimos el acuerdo y se rompió. Lo rompió el jugador. Fuimos a por Mayoral, surgió la idea. La Roma nos dijo que sí y que si queríamos a Villar".

No sin irse muy lejos, desde las oficinas del Getafe se buscó a otro delantero del Real Madrid, pero que se encontraba cedido en la Roma. El delantero no contaba para Mourinho y en el equipo italiano tan solo había sumado cinco apariciones fugaces en liga y consiguió marcar en un partido de Conference League.

Tras acertar en la decisión de Mayoral, Ángel Torres plantea su futuro ahora para que continue en el conjunto azulón. Aunque no solo es este el delantero que le preocupa al presidente, también al cedido Hugo Duro en el Valencia: "No lo sé, tiene una opción de compra y no tengo noticias. Conmigo hace tiempo que no hablan. No tengo noticias. Me imagino que con el rendimiento que les ha dado.... si no, bienvenido a casa", explicó Torres.