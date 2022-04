Palo de Ángel Martín a Bordalás

El ya ex director deportivo del Getafe CF reconoce que no le gustó que el técnico alicantino tocara a varios miembros de la plantilla tras su marcha al Valencia CF

Tal y como avanzó ESTADIO Deportivo semanas atrás, Ramón Planes está muy cerca de hacerse de nuevo con las riendas de la dirección deportiva del Getafe CF. De hecho, el conjunto azulón actualmente se encuentra sin director deportivo, una vez que Ángel Martín haya cumplido sus tres años de contrato y se haya despedido ya del club.

De hecho, el propio Ángel Martín ha dado su primera entrevista como ex director deportivo azulón. Ha sido en el canal de Twitch de Hora Azulona, dedicado en exclusiva al Getafe CF. Una conversación en la que Martín ha dejado claro que ya no trabaja para el Getafe y en la que ha dado más de una reflexión interesante, así como algún que otro palo a Bordalás, al que tuvo como técnico en el Coliseum y al que, también, le ha reprochado algún gesto tras su marcha al Valencia CF.

"Lo primero que hice fue la mudanza a Pamplona donde está mi familia. He estado sin parar. En este momento estoy intentando moverme, buscar un equipo donde pueda encajar. Me encuentro muy bien y tengo muchas ganas de volver a hacerlo", ha explicado Ángel Martín al ser cuestionado sobre su situación actual, al tiempo que destacó que "han sido tres años bonitos". "He estado cerca de los míos, han sido tres años por momentos difíciles pero enriquecedores. He crecido mucho por las experiencias, es un club sin mucha presión externa pero mucha presión interna que ha habido estos años. Ha habido de todo, ha habido momentos muy bonitos. Momentos en los que parecía que era muy fácil ganar un partido y otros que parecía imposible", apostilló.

Sobre su relación con Ángel Torres, presidente del Getafe CF, dijo: "Ha sido una experiencia por momentos buena, son experiencias que vives. Cada club tiene su idiosincrasia. Sabemos que Ángel Torres es un presidente que le gusta participar, que entiende de fútbol, lleva muchos años y por momentos ¡viene bien hablar con alguien que puede tener opinión".

Más complicada, por sus palabras, parece que ha sido la relación con Bordalás, el ahora técnico del Valencia CF: "Lo ideal, para mí, es consensuar entre todos, hablar, dar distintas opiniones y elegir. Lo que más encima estamos de ello, los que más vemos son las direcciones deportivas y viendo a un jugador varios partidos. En ese aspecto el mayor peso de los fichajes debería estar en la dirección deportiva. Por momentos fue así, por momentos mas complicado. Es una experiencia muy buena, me ha hecho crecer como director deportivo. en todos los sitios se aprenden cosas".

Y es que el técnico alicantino tampoco ayudó con su marcha al Valencia CF, habiendo tocado a más de un integrante de la plantilla azulona el pasado verano, algo que, visto lo visto, no sentó del todo bien a Ángel Martín ni al Getafe CF: "Creo que de cara a nosotros, no me parecía una situación elegante que un entrenador que ha estado en Getafe, que le ha aportado, tocaran a muchos de los jugadores y les volviesen un poco sabiendo que no se podían ejecutar las operaciones. Es llamativo jugar en Valencia y motiva. En ese sentido era incómodo para el club. No hay que darle más vueltas, cada uno está donde tiene que estar en estos momentos".

Y es que Pellegrini parece no ser el único que recrimina el juego sucio de Bordalás, quien, según las palabras del ya ex director deportivo del Getafe CF, parece utilizar sus armas tanto dentro como fuera del campo.



Ángel Martín, ex director deportivo del Getafe CF

Al ser cuestionado sobre nombres propios, Ángel Martín también fue muy claro:

La opción de compra del Valencia CF por Hugo Duro: "Puedo hablar hasta el tiempo que estuve. No tengo ni idea. Están obligados a comprarlo, no sé que va a pasar, una opción de compra que no es obligatoria, un jugador que ha marcado goles, con 22 años... todo eso indica que se va a ejecutar, es lo que me parece desde fuera. No sé que va a hacer el Valencia pero están un poco obligados".

La continuidad de Mayoral, Villar y Óscar: "No tengo ni idea porque no sé lo que piensa el presidente en estos momentos. Me parece que son jugadores interesantes, buena gente, se ha metido de lleno en tirar del equipo, han aceptado situaciones difíciles. Sería una buena acción quedarte con los tres, pero no será fácil".

Enes Ünal: "No he sido de apuntarme tantos. El que ficha es el club. Es un muy buen jugador, el club entendió que se podía hacer una oferta importante al Villarreal, era muy joven, tenía mucha experiencia, tuvo años muy bonitos en Holanda. La apuesta era arriesgada pero hoy en día fichar arriba es complicado y caro. Ha salido bien. No es un acierto de Ángel Martín, es un acierto del Getafe".