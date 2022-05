Mingueza es ofrecido al Getafe CF

El canterano del FC Barcelona acaba contrato en 2023 y no entra en los planes de Xavi Hernández

Contábamos hace unos días de que el FC Barcelona estaba pidiendo entre cinco y diez millones de euros por el traspaso de un Óscar Mingueza que ya sabe que no entra en los planes deportivos de su entrenador, Xavi Hernández, quien le comunicó, como a Riqui Puig, Samuel Umtiti y Martin Braithwaite, que se buscara nuevo equipo de cara a la próxima temporada. Un precio fuera de mercado por un jugador que no se ha asentado en la primera plantilla azulgrana, generando dudas de si es más central o más lateral diestro, siendo esta última demarcación donde mejor rendimiento ha dado.

Saben en el FC Barcelona que a esas cifras no llegará casi ningún equipo en España y en LaLiga, donde la austeridad sigue prevaleciendo por el momento, por ello no descartan una cesión con el paso del tiempo. Es por eso que Jordi Cruyff, director deportivo de la escuadra catalana, ya se mueve para buscarle acomodo a uno de sus descartes, puesto que para que lleguen nuevos refuerzos que fortalezcan a la escuadra que dirige Xavi Hernández, primero deben que salir estos descartes que no tienen espacio en el primer plantel. Así pues, según apunta AS, el FC Barcelona ha ofrecido al Getafe CF el préstamo de su canterano.

Esta operación estaría en fase embrionaría y siendo estudiada por un Getafe CF que se encuentra en un momento de reconstrucción de la zaga, puesto que va a perder a dos de sus pilares fundamentales de la pasada campaña a expensas de lo que ocurra con Djene. Esos dos futbolistas que se marchan del conjunto azulón son Jorge Cuenca, que se quedará en el Villarreal CF, club que lo cedió al Getafe CF por un año sin opción de compra, y Mathias Olivera, lateral zurdo uruguayo que se ha marchado traspasado al Nápoles de la Serie A de Italia.

Óscar Mingueza, futbolista del FC Barcelona, y que no es la primera vez que es ofrecido a un equipo de LaLiga, lo colocaron en el Real Betis Balompié cuando no hubo contactos reales, ha pasado de tener minutos y relevancia con Ronald Koeman, quien confiaba en él, a tener un rol totalmente residual con Xavi Hernández, el cual lo mandó al ostracismo con el paso de las jornadas hasta comunicarle que se buscara equipo porque no iba a tener oportunidades en un futuro cercano.

Óscar Mingueza, que acaba de cumplir 23 años, tiene contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2023. De ahí que la dirección deportiva culé busque de forma prioritaria un traspaso, dado que está ante la última oportunidad de sacarle rédito económico a su canterano.