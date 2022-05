El Barcelona tasa a Mingueza con un precio fuera de mercado

Hay razones de peso para explicar de que ningún equipo cumplirá con las exigencias económicas que pide el club culé para traspasar a su canterano

El FC Barcelona ha comunicado a varios jugadores durante este semana que no cuenta con sus servicios de cara a la próxima temporada. Mateu Alemany, director general, Jordi Cruyff, director deportivo, y Xavi Hernández, entrenador de la primera plantilla, ya están manos a la obra para configurar una plantilla que sea lo suficientemente competitiva como para volver a luchar por títulos importantes, algo que no ha podido hacer en este curso futbolístico. Debido a los problemas financieros que atraviesa el FC Barcelona, para que haya fichajes primero deben salir algunos jugadores y los tres ejecutivos ya han elegido cuáles son sus primeras víctimas. Xavi Hernández, aprovechando esta semana de tranquilidad en la que el FC Barcelona no se juega nada, se ha reunido personalmente con Óscar Mingueza, Riqui Puig, Samuel Umtiti y Martin Braithwaite para comunicarles que se busquen equipos para la siguiente campaña.

El que más sorprende de todos ellos es Óscar Mingueza. El defensor tuvo una aparición fulgurante en el primer equipo azulgrana, pero con el paso del tiempo ha ido perdiendo protagonismo hasta que con un gran valedor y conocedor de la cantera catalana ha, prácticamente, desaparecido de la rotación, teniendo ahora mismo un rol residual sin apenas minutos. Aun así es Mingueza el que más pretendientes acumula en el mercado de fichajes habiéndosele relacionado con Real Betis Balompié, Valencia CF o Girondins de Burdeos en distintas fases de este año 2022, pero quedándose esos sondeos en simplemente eso.

Ahora bien, cualquier equipo sabe ya la cantidad de dinero que pide el FC Barcelona para un traspaso de Óscar Mingueza, porque por el momento el club culé no se plantea otra operación con el de Santa Perpetua de Morguda, ya que aparca una posible cesión hasta los últimos días de mercado. Así pues y tal y como informa MUNDO DEPORTIVO, el FC Barcelona exige entre cinco y diez millones de euros por Óscar Mingueza, un precio bastante elevado a priori por las siguientes razones.

El precio de traspaso que el FC Barcelona exige por Óscar Mingueza, entre 5 y 10 millones de euros, está fuera de mercado por estas razones

Óscar Mingueza acaba contrato en junio de 2023 por lo que este mercado de fichajes será el último en el que el FC Barcelona tenga la oportunidad para sacarle réditos económicos. Esto es sabido por el resto de equipos que jugarán sus cartas para abaratar el coste de un posible traspaso.

La indefinición del defensor catalán tampoco ayuda, puesto que Mingueza ha fluctuado entre el lateral diestro y la posición de central y en ninguna de ellas ha terminado de asentarse en el FC Barcelona, ni tampoco ha mostrado un nivel élite.

Por último, ha ido perdiendo protagonismo hasta casi desaparecer de la rotación de Xavi Hernández en el FC Barcelona. Entre las cinco competiciones en las que ha participado, LaLiga, Copa del Rey, UEFA Champions League, UEFA Europa League y Supercopa de España, Óscar Mingueza sólo ha jugado 26 partidos acumulando 1.331 minutos.