Granada-Real Sociedad: En busca del primer triunfo ante un rival en cuadro (Previa y posibles onces)

Un necesitado Granada buscará este jueves su primera victoria de la temporada en el choque que le medirá como local a la Real Sociedad, que llega al encuentro con bastantes bajas e inmerso en un calendario apretado de compromisos, pero una desahogada posición en la tabla. El conjunto dirigido por Robert Moreno llega al choque cargado de moral tras haber ofrecido una mejor imagen y rozado la victoria este lunes en el Nou Camp ante el Barcelona, que empató (1-1) en los últimos minutos tras haber estado casi todo el choque por debajo en el marcador.

El Granada busca puntos que le alejen de la zona del descenso tras a no haber ganado aún esta campaña, en la que ha sumado tres igualadas y dos derrotas en las cinco primeras jornadas de LaLiga. Los andaluces persiguen ante la Real Sociedad un primer triunfo que, además, les dé tranquilidad de cara a la visita del próximo lunes al feudo del Celta. Moreno tiene para el choque la baja del medio camerunés Yan Eteki y las dudas del central peruano Luis Abram y del lateral Sergio Escudero, después de que ninguno de los tres pudiera acabar por problemas físicos el choque ante el Barcelona.

El resto de jugadores rojiblancos se encuentran disponibles para un partido en el que los granadinos esperan dar a su afición la primera alegría del curso después de empatar ante el Valencia (1-1) y perder ante el Betis (1-2), en ambos casos con goles recibidos en los últimos minutos. Como ha ocurrido en las últimas jornadas, se espera que Moreno introduzca en su once inicial varias novedades, con la vuelta al mismo de los defensas Carlos Neva y Germán Sánchez o de los colombianos Santiago Arias, Luis Suárez y Carlos Bacca. La Real Sociedad acude a Granada con mucha confianza en su fútbol tras su buen inicio de temporada y la preocupación por las múltiples bajas que sufre su plantilla en las últimas semanas, que dejan fuera a hombres importantes como David Silva o Alex Isak ante los andaluces.

Imanol Alguacil no quiere hablar de ausencias cuando aborda el espinoso tema de los problemas físicos que sufre su equipo, pero la procesión va por dentro y no poder contar con el máximo goleador de la pasada temporada o con el líder del medio campo, además de tener muy justo el lateral izquierdo, es sinónimo de apuros. Suma a estas notables bajas otras no menos importantes como la del extremo Ander Barrenetxea, al que Alguacil había dado ya galones de jugador referencial esta temporada, o un Asier Illarramendi que no termina de despegar y alejarse de las lesiones que se han cebado con el exmadridista en los 3 años anteriores.

Los donostiarras, a pesar de estas limitaciones, siguen teniendo una plantilla muy solvente para competir y ganar en Granada, donde en ataque se espera al gigante noruego Alexander Sorloth tras sus buenos minutos en el empate contra el Sevilla (0-0) y también está Mikel Oyarzabal, aunque el internacional haya notado en los dos últimos encuentros el cansancio tras tanta actividad veraniega con la selección en la Eurocopa y en las Olimpiadas. Los Cármenes es un campo excelente para el conjunto txuri urdin que, a pesar de perder la pasada temporada por la mínima (1-0), acumula tres victorias y un empate en las cinco últimas comparecencias. Los vascos llevan además cuatro encuentros seguidos sin encajar gol en LaLiga en este inicio de campaña.









ALINEACIONES PROBABLES.-

Granada: Maximiano; Arias, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Montoro, Luis Milla; Luis Suárez, Machís y Bacca.

Real Sociedad: Álex Remiro; Gorosabel, Aritz Elustondo, Le Normand, Aihen Muñoz; Zubimendi, Mikel Merino, Portu; Oyarzabal, Januzaj y Sorloth.

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño)

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora y TV: 19:30 h (M+LaLiga)