Carlos Bacca medita volver a casa.

Los 49 goles y las 22 asistencias que el colombiano Carlos Bacca consiguió defendiendo la elástica del Sevilla FC a lo largo de dos temporadas fueron suficientes para que Monchi lo acabara vendiendo al Milan a cambio de 30 millones de euros rondando la treintena y tras haber aterrizado en Nervión por menos de diez kilos.

Una operación redonda -otra- del director deportivo del Sevilla FC que acababa así con la primera experiencia en España del internacional colombiano. Prácticamente un desconocido hasta ese momento, habiendo dado el salto a Europa de la mano del Brujas belga.

En Milán, 34 goles y ocho asistencias en 77 partidos como 'rossonero'. Unos números bastante brillantes a pesar de que Carlos Bacca nunca se acabó de encontrar allí a gusto y tuvo varios episodios complicados en los que no se sentó del todo a gusto. Y vuelta a empezar en España de mano del Villarreal.

El cafetero arribó en Castellón en préstamo, acometiendo su fichaje, luego, el Submarino amarillo. Camino de los 32 y como amarillo, Bacca demostró que el pico de rendimiento de su carrera ya lo había dado y que poco a poco comenzaba un descenso de nivel propio de su edad. Pese a ello, 43 goles y 15 asistencias en 144 partidos como el Villarreal. Un currículum goleador que muchos jóvenes quisieran en la élite, volviendo a demostrar que le corre el gol por las venas y que aún tenía pólvora en sus botas.

Y ahí es donde apareció el Granada CF este pasado verano, en un intento de prolongar un poco más la carrera del colombiano en Europa. Por el momento, sin embargo, el camino no ha sido el trazado inicialmente. Tanto en lo colectivo como en lo individual, pues un Granada que el curso pasado compitió en Europa de la mano de Diego Martínez, este curso lucha por abrir brecha con los puestos de descenso de la mano de Robert Moreno.

Un irregular Granada CF en el que Bacca no ha sabido ganarse la titularidad como el referente ofensivo que siempre ha sido a lo largo de su carrera. Tras 15 jornadas de LaLiga disputadas, se ha perdido cuatro encuentros; entre ellos los dos últimos del conjunto nazarí. Sólo ha completado uno y ha sido suplente en la mayoría de ellos. En lo que respecta al gol, ninguno. Una asistencia ha sido su mayor aportación en el campeonato doméstico.

En descargo suyo, Robert Moreno lo ha venido tirando a la banda, más lejos del área, su hábitar natural. Y eso también lo ha sufrido el cafetero, que, en cualquier caso, está empezando a notar que los 35 años ya pesan en una liga como la española, del más alto nivel de exigencia.

Este pasado martes, en Copa, ante un rival cinco categorías inferior, Bacca abrió el marcador en la victoria por 0-7 ante el humilde CD Laguna. En un partido en el que brilló con luz propia la cantera nazarí, el colombiano vio portería de penalti, al rechace, pues el lanzamiento inicial fue repelido por el arquero. En la segunda mitad, además, daría dos asistencias de gol. Sin lugar a dudas, su mejor actuación como granadinista, aunque lejos aún del mejor Carlos Bacca que se ha visto en España.

Bacca no acaba de sentirse cómodo en Granada CF y el conjunto nazarí no acaba de tener claro si acertaron, o no, con él como recambio de otro veterano como era Soldado. Y con el mercado de enero a la vuelta de la esquina, empiezan a surgir los habituales rumores. Así, según informa Pasión Tiburona -portal especializado en información del Junior de Barranquilla- y se hacen eco diversos medios colombianos, Carlos Bacca estaría meditando volver a casa. Más concretamente al Junior de Barranquilla, donde militó entre 2009 y 2011, antes de dar el salto a Europa.

Tras diez temporadas en el 'Viejo Continente', el delantero internacional con Colombia vería con buenos ojos poner fin a su periplo por Europa de mantenerse la actual situación en el Granada CF. Así, a diferencia de algunos compatriotas como James Rodríguez, que a sus 30 años ha emigrado a Qatar en busca de una jubilación de oro en el Al-Rayyan, Bacca preferiría hacer las maletas junto a su familia y volver a sus orígenes.

ESTADIO Deportivo, por su parte, se ha puesto en contacto con su entorno con la intención de confirmar la intención del delantero. Unas fuentes que prefieren ni confirmar ni negar nada al respecto, aludiendo a la complicada situación del Granada CF en LaLiga. La continuidad, o no, de Robert Moreno en el banquillo nazarí tendría también mucho que ver en el futuro del delantero. El actual técnico rojiblanco se la juega este mismo viernes ante el Alavés, por lo que una derrota podría costarle el puesto. La llegada de un nuevo técnico, con otras ideas, podría cambiar los planes de futuro de Bacca, que por ahora lucha para ganarse un puesto en el once titular del conjunto granadinista, donde compite, entre otros, con su compatriota Luis Suárez.