Robert Moreno: la final ante el Alavés, su futuro, la cantera, Butzke...

Tras la brillante imagen demostrada el pasado martes en Copa ante un rival de nivel mucho inferior como el CD Laguna, el Granada CF y Robert Moreno se la juegan este viernes en LaLiga ante el Alavés, siendo un particular 'match ball' para el técnico rojiblanco, cuyo futuro en el banquillo del Granada CF pende de un hilo.

Al respecto, lógicamente, se ha referido el propio Robert Moreno, durante la rueda de prensa previa al partido: "Llega ese ciclo de partidos ante rivales directos. Una vez pase este partido quedan muchos puntos por disputar, pero cuando te enfrentas a equipos que están peleando por lo mismo que tú te los tienes que tomar como casi una final. Si se pierde no se acaba el mundo, pero nos tomamos este ciclo de partidos a conciencia. Es un partido importante, con nuestra gente, en casa y ante un rival directo. Vamos a hacer todo lo posible para ganar".

El partido de Copa sirvió para la irrupción de varios canteranos. En especial un Butzke que demostró tener mucho gol: "Hay que darle normalidad. Tienen que disfrutar del día a día, a mí me encanta jugar con chicos jóvenes. No hay nada más bonito para la afición que poder ver a jugadores formados en la cantera defendiendo la camiseta del equipo y dándolo todo para hacerlo bien. Ojalá podamos tener algún día un Granada que tenga cinco o seis canteranos y lo esté haciendo bien".

Pese a ello, el técnico del Granada CF pidió tranquilidad y que no se ponga sobre los canteranos una presión innecesaria: "Hay que ir con cuidado, es muy complicado para ellos, el peaje de utilizar a jóvenes es que se van a equivocar, pero por eso no van a ser ni mejores ni peores, es el proceso que pasa cualquier futbolista cuando sube a un nivel como primera".

En cualquier caso, ante el Alavés también será protagonista la cantera, que completará una convocatoria plagada de bajas en el primer equipo: "Esto me deja tranquilo, y más en una situación tan extrema con siete bajas, hay chicos con ilusión y ganar. Los he visto día a día entrenando y sé que están preparados, tengo la confianza absoluta de que lo van a hacer bien. Me encantan los jóvenes y confiar en la cantera, en la medida de lo posible lo voy a seguir haciendo".

Robert Moreno, entrenador del Granada

El Alavés: "Joselu, Rioja, Pellistri, Pere Pons llegando desde segunda línea, el balón parado con Lejeune, Laguardia y el propio Joselu, la seriedad que le ha dado Calleja, que me parece un gran entrenador. Es un partido que parece que va a ser muy táctico y en el que tiene que haber pocos goles, pero también lo parecía el de Bilbao y acabamos con cuatro goles. Ellos llegan con una situación positiva, aunque perdieron el último partido, el fútbol son dinámicas y vamos a intentar romperles esa racha para cogerla nosotros".

El regreso de Luis Milla: "La buena noticia de la semana, Milla está preparado para jugar 90 minutos si hace falta".

El joven Butzke: "Hay que ir con calma. Es un chico que tiene gol, tiene buena pinta, pero hay que tener mucha calma, Primera División es otra cosa. Contra el Espanyol ya estuvo cerca de jugar, si los traigo es porque creo que pueden ayudar. Están haciendo un muy buen trabajo en el Recreativo y están para ayudarnos cuando toca".