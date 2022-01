Abram se marcha a México: los detalles del acuerdo con Cruz Azul.

La etapa de Luis Abram en el Granada CF está a punto de darse por concluida. Al menos esta temporada. Después de haberse perdido los cinco últimos partido de LaLiga, en los que ha sido suplente y no disfrutó de minutos, el internacional peruano ha optado por tomar un nuevo rumbo y buscar protagonismo lejos del Nuevo Los Cármenes.

Luis Abram se ha convertido en el quinto central ante los ojos de Robert Moreno y eso no ha acabado de contentar al zaguero, quien, sin oportunidades para revertirlo, ha optado por buscar una salida. Víctor Díaz y el canterano Torrente, quien ha aprovechado las lesiones que han venido azotando al plantel granadinista para asentarse en el primer equipo, le han acabado comiendo la tostada en el eje de la defensa. Ocho participaciones en LaLiga (559') y dos en la Copa del Rey (89') son su hoja de ruta como malaguista hasta la fecha, estando descartado que pueda participar este jueves ante el Getafe.

De hecho, incluso podría oficializarse antes su salida a México, donde ha llegado a un acuerdo con Cruz Azul, tal y como ha confirmado el diario mexicano Record. El acuerdo entre las partes es total, existiendo el entendimiento entre 'La Máquina' y el peruano desde hace varios días. Con algunos flecos por cortar aún con el Granada CF, Abram llegará a México en calidad de cedido y con una opción de compra (su valor de mercado según Transfermarkt es de siete millones de euros).

Con contrato con el Granada CF hasta 2024, Abram arribó libre tras haber finalizado contrato con el Vélez Sarsfield argentino. Una condición que le hacía disponer de una ficha importante para las arcas del club nazarí, que no podía permitirse tener a un futbolista de su caché inactivo. Lo consideran un activo importante y no quieren que pierda valor. Salir a México, por tanto, ha sido la mejor solución para todos. También para un Abram que es titularísimo con la selección de su país, Perú, y que en año de Mundial no quiere pasar desapercibido con su equipo para evitar sorpresas. En Cruz Azul, a diferencia de en Granada, está llamado a convertirse en un referente del plantel dirigido por Juan Reynoso.