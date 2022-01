El posible once del Granada ante Osasuna

Afronta el Granada este domingo (14:00 horas) un duelo directo ante Osasuna, un rival directo por la salvación. Los de Robert Moreno tienen todas las miradas puestas en el partido, especialmente después de que la pasada jornada cayeran por 4-2 en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante el conjunto azulón. Un resbalón con el que el Granada CF de Robert Moreno ponía fin a una excelente racha de resultados que le había permitido abrir brecha con los puestos de descenso.

Seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota (cuatro empates y dos victorias) que colocaban a los nazaríes en una dinámica muy positiva, hasta que se vio truncada en Getafe. Un traspiés que intentarán enmendar este domingo, en el Nuevo Los Cármenes, ante su público.

"Hay que darle la vuelta a esta, resarcirnos y lograr la victoria el domingo. Tenemos que poner en valor la racha que llevaba el equipo. Es algo muy difícil y tiene mucho mérito. No hay tiempo de lamentaciones, hay que pensar ya en el partido del domingo. Ojalá podamos ganar e iniciar otra larga racha de resultados positivos", ha señalado Quini durante la previa del partido, en el que apunta nuevamente a titular.

Un once en el que Robert Moreno no introducirá demasiados cambios, pudiendo volver Gonalons a la zona ancha en busca de ese equilibrio que no tuvo el equipo en Getafe. Arriba, Luis Suárez intenterá volver a ver portería, mientras que las dudas generadas por Darwin Machís la pasada jornada podrían abrirle la puerta de la titularidad a Collado, único refuerzo invernal del Granada hasta el momento.

