Monchu: "No hubo problemas; el Valladolid siempre mostró interés y yo quería venir"

El ya exgranadinista Monchu ha sido el último refuerzo en sumarse al Valladolid en este mercado invernal, llegando en préstamo hasta final de temporada, al tiempo que los pucelanos se guardan una opción de compra. Una operación que se confirmó horas después de que hubiera cerrado el mercado el pasado lunes, algo que nunca preocupó al futbolista, quien siempre estuvo al tanto de todo y tenía claro el interés de cerrar el acuerdo por ambas partes.

Este miércoles, sin ir más lejos, ha sido presentado como nuevo jugador pucelano. Una puesta de largo junto a Josema e Iván Sánchez en la que Monchu se considera "preparado para ser titular" en el próximo encuentro de Liga SmartBank ante el Fuenlabrada, y así se lo ha hecho saber a su nuevo entrenador, Pacheta.

A pesar de que su llegada a la capital del Pisuerga se confirmó a las 02.00 de la madrugada del martes, una vez ya cerrado el mercado de fichajes de invierno, Monchu ha aclarado que "no hubo ningún problema y todo estaba hablado y, por tanto, tranquilo", ya que el club blanquivioleta "siempre mostró interés" y él "quería venir".

También tuvo palabras Monchu durante su presentación para el Granada CF, club del que dudó salir hasta última hora, al entender que podía tener oportunidades en lo que resta de temporada. Pese a ello, la llegada de refuerzos para el centro del campo nazarí y el interés del Valladolid por hacerse con sus servicios, así como la confianza demostrada en él durante las conversaciones, le empujaron a dar un paso del que nunca dudó. Tras hablarlo con su familia decidieron que "Valladolid era la mejor opción para todos", aunque es consciente de que tendrá una dura competencia para poder hacerse con un lugar en el esquema del técnico burgalés.

"Sé que hay un gran nivel en el centro del campo, pero la competencia sana siempre es buena y ayudará al equipo a conseguir sus objetivos", apostilló el balear, quien se difinió como un jugador "competitivo" que tiene "buen golpeo de balón y capacidad para presionar".

Aunque llega de un equipo de Primera para jugar en Segunda división, Monchu advirtió que "es un nuevo reto" el cual afronta "con ganas y con la intención de contribuir a cumplir el reto del ascenso" y ha asegurado que está "muy satisfecho con la gente del club y con el equipo".

"Estoy muy contento de estar aquí, porque el ambiente es muy bueno y el entrenador me ha pedido que sea yo mismo, y me ha transmitido ya los matices del equipo, al tiempo que me está ayudando a que esté al mejor nivel", ha detallado.

Fran Sánchez, director deportivo del Valladolid

Por su parte, el director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, ha apuntado que "es un jugador de 22 años que se adapta al modelo de juego del equipo, dinámico, con buen trato del balón, seguro en la acción defensiva y con capacidad para el desmarque y para finalizar bien, a lo que se añade que es un gran ser humano".