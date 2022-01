El Valladolid estrecha el cerco sobre Monchu

El Valladolid aprieta en las últimas horas por conseguir la cesión de Monchu Rodríguez. El club pucelano, pese a que se alejó en momentos del mediocentro, no desistió en su deseo de contar con el todavía jugador del Granada y habría estrechado el cerco sobre el balear, como adelantó el diario IDEAL y pudo contrastar ESTADIO Deportivo. Ambos clubes trabajan en acordar un préstamo por lo que resta de temporada con opción de compra al final de la misma. Las posturas estarían cercanas en este momento.

La situación del balear es compleja en el club rojiblanco. La llegada de Njegos Petrovic, ya integrado en la plantilla dirigida por Robert Morneo, eleva a siete el número de mediocentros en el vestuario. Una cifra demasiado elevada, en especial porque el técnico catalán viene empleando un sistema con dos hombres en la franja ancha del terreno de juego. Sin el serbio, Monchu ya había desaparecido de los planes del técnico nazarí, que no le da un minuto de juego desde el año pasado.

El mediocentro mallorquín, ante la falta de minutos, se planteó una salida en este mercado invernal y el Valladolid pronto se posicionó para incorporarle. De la dirección deportiva pucelana se encarga ahora Fran Sánchez, quien ocupase el mismo cargo en el Granada durante las últimas campañas. Ya entonces tomó buenas referencias de Monchu, canterano del Barça, que jugó el pasado curso cedido en el Girona.

En esta campaña, su primera en Primera división, Monchu ha jugado 16 encuentros, nueve de ellos como titular, entre Liga y Copa del Rey. Comenzó el ejercicio como un hombre llamado a ser importante con Robert Moreno, pero el paso de las jornadas le llevó al ostracismo. No juega desde la victoria del Granada al Atlético de Madrid, cuando disputó once minutos. No sale de inicio desde la eliminación copera en Mancha Real. A su incorporación al conjunto rojiblanco, firmó hasta 2024.

En torno a la puerta de salida se encuentra también Darwin Machís, tentado por el Charlotte de la MLS estadounidense. Dispone de una oferta que se movería cerca de los cinco 'kilos'. Al vinotinto aún le resta un año más de contrato, pero las oportunidades por obtenerle rentabilidad económica podrían escasear de aquí a unos meses. Ya este verano fue pretendido por América de México, pero la operación no llegó a buen puerto.

Situación distinta es la de Yan Eteki, dispuesto a apurar los meses que le restan de vinculación con el club rojiblanco, pese a que clubes de Primera y Segunda se interesaron por él. La intención de Carlos Bacca, aun con la llegada de Arezo y Uzuni, sería la misma, cumplir su contrato y evaluar su futuro más adelante. Ambos, en principio, se quedarían en Los Cármenes al cierre de este mercado.