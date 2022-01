Petrovic ya trabaja como uno más en el Granada

La plantilla del Granada regresó este lunes a los entrenamientos, tras disfrutar de un fin de semana de descanso, con la novedad de Njegos Petrovic, que se unió al trabajo con sus nuevos compañeros. El serbio, segunda incorporación invernal del club rojiblanco, se ejercitó por primera vez a las órdenes de Robert Moreno, ya con vistas al regreso liguero, que llevará al cuadro nazarí al Bernabéu. El mediocentro entrenó con el dorsal 18 en las prendas del equipo, liberado por Luis Abram con su marcha a Cruz Azul.

El serbio lució sonriente en los lances del ensayo mostrados por el club en un vídeo publicado en sus perfiles oficiales en redes sociales. Recibió el cariño de sus nuevos compañeros, incluidos el capitán, Víctor Díaz, y Antonio Puertas, dos hombres de peso en el vestuario. Los rojiblancos, según mostró dicho corte de vídeo, realizaron unos rondos y, posteriormente, un ejercicio de circulación de balón.

La publicación, centrada en el primer día de Njegos Petrovic en el conjunto rojiblanco, no permitió comprobar si en el grupo había más ausencias destacables. Quienes no están son los internacionales Darwin Machís y Luis Suárez, aún con sus selecciones. El primero de ellos goleó con Venezuela a Bolivia, por 4-1. El extremo nazarí, que dispone de una oferta del Charlotte estadounidense, fue titular y marcó un gol. No jugó, en cambio, el colombiano, que vivió en el banquillo la derrota de su combinado nacional ante Perú. A ambos les resta un encuentro por jugar en este parón, ya superado el umbral del miércoles.

En principio, no debió haber ninguna ausencia más en el plantel nazarí, pese a que el futuro de Monchu y de Yan Eteki no esté del todo claro. El camerunés aparece en las imágenes difundidas por la entidad granadinista. El balear no, pero, a priori, trabajó con el resto del grupo, que espera la llegada de dos refuerzos para el ataque en las horas que restan del mercado invernal. Fue el primer ensayo sin Adrián Butzke, cedido al Paços Ferreira.

La de la tarde de este lunes, en la Ciudad Deportiva rojiblanca, fue la primera de las seis sesiones de entrenamiento programadas para esta semana. Mañana, a las 11.00 horas, volverá a sus instalaciones para proseguir su preparación, que el miércoles se desplazará a Los Cármenes. El jueves, de nuevo en el mismo horario, el equipo trabajará sobre sus campos de entreno y el viernes, una vez más, en su estadio. La última sesión antes del viaje a Madrid tendrá lugar en la Ciudad Deportiva, el sábado a la misma hora.