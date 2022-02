Un mensaje para Bacca, Soro y Yan Eteki

La primera convocatoria de Robert Moreno tras el cierre del mercado invernal dejó claros los planes del técnico catalán con algunos de los jugadores del Granada. El preparador rojiblanco introdujo a todas las incorporaciones que el club realizó hizo durante el bazar, que, de hecho, entraron en juego durante el partido contra el Real Madrid. Por el contrario, dejó fuera de la lista a Carlos Bacca, Alberto Soro y Yan Eteki, que venían acudiendo a los encuentros, pero cuya participación era anecdótica desde hacía semanas. Una circunstancia que arrojó luz sobre su situación en el equipo.

Para el técnico catalán cuentan poco. Carlos Bacca y Yan Eteki no ofrecieron el rendimiento esperado, pero tampoco llegó a las oficinas del club una oferta que rentabilizara sus salidas. Ambos finalizan contrato al término de este temporada, por lo que cabe esperar que estos sean sus últimos meses como jugadores del Granada. Alberto Soro, que sí disfrutó de cierto protagonismo durante el pasado ejercicio, no ha convencido a Robert Moreno en esta campaña. El de Ejea de los Caballeros, a diferencia de los dos primeros, sí que firmó hasta 2025 con la entidad nazarí.

Es su caso el más particular. A sus 22 años, se le presupone margen de crecimiento. Por ello el Granada pagó un traspaso al Real Madrid para hacerse con sus servicios dos veranos atrás. En la temporada pasada, no llegó a hacerse un hueco entre el once titular de Diego Martínez, pero jugó 28 encuentros y once de ellos desde el inicio. En el presente curso, solamente ha jugado doce partidos, ocho de ellos como titular. La última vez que formó parte de la alineación fue en la visita a Cádiz, a mediados de diciembre. Desde entonces, solamente ha disputado nueve minutos, en casa del Elche.

Poco más ha jugado Carlos Bacca. Fichado en el último mercado veraniego de fichajes, el colombiano estaba llamado a llenar el hueco que dejó la marcha de Soldado en el equipo. Con una asistencia a Luis Suárez, firmó un inicio prometedor, pero el paso de las jornadas no tardó en relegarle al ostracismo. Entre Liga y Copa, suma 17 partidos, 6 de ellos como titular. Solo ha marcado un gol y no sale de inicio desde el viaje del Granada a Pamplona. Se convirtió a partir de ahí en un arma para revolucionar los encuentros atascados, pero nunca incidió sobre su transcurso.

Yan Eteki es, de los tres, el que menos minutos ha jugado. Contando Liga y Copa, solo ha participado en ocho duelos, en dos de ellos como parte de la alineación. Un rol que, sin haber cambiado su estatus, dista mucho de los 40 partidos que jugó durante la campaña pasada, beneficiado por las numerosas lesiones de Milla, Montoro, Gonalons y Yangel Herrera, así como por la cantidad de encuentros que disputó el Granada.

Los tres, además, se han visto perjudicados por las incorporaciones invernales. Soro vio cómo llegaban Álex Collado, Dani Raba y Myrto Uzuni para reforzar su franja de actuación; Arezo aterrizó en Granada para convertir a Bacca en el cuarto delantero del equipo, y Yan Eteki se encuentra en un centro del campo superpoblado tras el fichaje de Njegos Petrovic, que ya empujó a Monchu a buscar una salida. La situación del maño deberá ser resuelta en los próximos meses, bien pase esta por una marcha o por que el futbolista dé un paso adelante. El punta y el mediocentro entornan la puerta.