Al Granada CF se le atasca el 2022

Que al Granada CF no le está sentando bien el nuevo año no es ningún secreto. La escuadra dirigida por Robert Moreno no levanta cabeza este 2022 y se le antoja ganar como agua de mayo por la cercanía que le sitúa sobre el descenso que, aunque la distancia se haya mantenido, ven de cerca como en cualquier momento pueden volver a estar en peligro.

Dos de quince puntos son los que ha sacado el Granada este 2022. De un total de cinco partidos, no ha logrado la victoria en ninguno y la afición comienza a inquietarse por la cercanía del Cádiz CF, que en caso de ganar en su próxima cita ante el Celta en el Nuevo Mirandilla, se colocaría a tan solo dos puntos del cuadro rojiblanco.

El Granada CF dio entrada a 2022 con un soporífero encuentro en tierras alicantinas ante el Elche CF. Con los nazaríes en superioridad, no lograron siquiera inquietar a los franjiverdes, sino que Pere Milla estuvo muy cerca de darle una victoria a los suyos que hubiera supuesto un desastre para los intereses de los granadinos.

Pocos días después, Robert Moreno encendía las alarmas al suponer en rueda de prensa que había notado "cierta relajación en el seno del club", incluyendo a los jugadores, a los que quiso dar un toque de atención en público; o un plus de motivación, según se vea, ante la visita del FC Barcelona a Los Cármenes. Aquel día, el Granada sí que transmitió buenas sensaciones, empató con tanto de Puertas e incluso peleó por ganar el duelo en los instantes finales.

En una semana sin competición, el grupo entrenado por Robert Moreno tuvo tiempo de sobra para preparar el partido en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, donde sucumbieron por un contundente 4-2 ante los de Quique Sánchez Flores Sin tiempo para reponerse, el Granada recibía tres días después a otro rival directo en casa, el Club Atlético Osasuna. Tras una primera parte sin mucho espectáculo, David García deshizo la igualada en el luminoso con un testarazo, refrendado en los minutos finales con el tanto de la bestia negra de los nazaríes, Kike García, que volvía a ver puerta en el feudo del Zaidín.

De nuevo, otros quince días después, los rojiblancos volvían a competir. La empresa no era de las más sencillas, y el objetivo era puntuar en el Bernabéu ante el Real Madrid. El Granada lo peleó hasta el final, con una zaga que prácticamente no permitió el paso y un Luís Maximiano excelso. Sin embargo, Asensio probó suerte de lejos a quince minutos del final y privó a los pupilos de Moreno de completar la machada.

Ahora, el club de la ciudad de la Alhambra visita otro de las plazas más complicadas de Primera división: el Reale Arena, con el recuerdo del partido del año pasado con los nazaríes repletos de futbolistas del filial y de juveniles al considerar LaLiga un brote de Covid-19 en el conjunto rojiblanco. Aquel encuentro se lo llevó la Real Sociedad tras doblegar al Granada por 2-0.