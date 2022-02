Robert Moreno: "Con este equipo y esta actitud, vamos a conseguir el objetivo"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, exteriorizó el contradictorio sabor que le deja la derrota de su equipo ante el Real Madrid. "Con este equipo y esta actitud, vamos a conseguir el objetivo", aseveró el técnico catalán, quien deseó que la salvación llegue "lo antes posible para no sufrir mucho". "La sensación es de cierta tristeza, porque ves que, en la primera parte, el plan que habíamos preparado para frenarlos estaba saliendo", afirmó el preparador rojiblanco, quien acabó concluyendo que "perder 1-0 es hasta para estar orgullosos en el Bernabéu".

Moreno destacó que en el primer acto su equipo dispuso de "alguna contra". "Hemos tenido un par de ocasiones bastante claras para anotar y no lo hemos hecho", lamentó el entrenador, que subrayó que "la entrada de Fede les ha dado -al Real madrid- algo más de profundidad y llegada". "En una acción puntual de Marco, le ha salido ese tiro tan característico de él y nos han marcado", resolvió, para finalmente admitir que, tras el tanto blanco, los rojiblancos no fueron "capaces" de poder acercarse "con peligro a su portería".

Cuestionado sobre las sustituciones realizadas durante el encuentro, Robert Moreno expresó que "los cambios eran porque defender en el Bernabéu 90 minutos con la exigencia y el nivel de atención que estaba teniendo el equipo no era fácil". "Hemos pensado que Jorge (Molina) nos iba a dar quedarse un poco más los balones", indicó, para después señalar que desde el banquillo veía a sus pupilos "fatigados". "Teníamos a varios jugadores calentando. Si marcábamos nosotros, quizás metíamos un central más. Si marcaban ellos, juntar a tres centrocampistas nos daba la posibilidad de ir al ataque", reveló acerca de su estrategia.

"El Madrid ha mantenido bastante bien la intensidad", elogió, para más tarde resaltar que lo que realmente determinó el encuentro de este domingo fue "la entrada de Asensio en el equipo titular". "Perder no es lo deseable, pero es lo que hemos podido hacer", se encogió, aun orgulloso por la imagen del conjunto granadino. "Hoy, la sensación del equipo es la que conocíamos todos, no la que habíamos visto en los dos últimos partidos", sostuvo.

"Enlazamos tres derrotas y vamos a tratar de romper la racha la semana que viene, con otra visita difícil a San Sebastián", zanjó sobre el choque en sí el técnico catalán, que, cuestionado sobre la actuación de Maximiano, indicó que el luso ha jugado "en la línea que ha venido mostrando en la primera vuelta: que es capaz de hacer paradas determinantes". "Ellos tienen a un portero que ha hecho dos paradas muy buenas en la primera parte y nosotros también", resolvió, después de asegurar que en el cuerpo técnico están "contentos con la aportación que van a hacer los fichajes, de aumentar la competencia, que es de lo que se trata". "Vamos a esperar a que se acaben de adaptar", puntualizó, no obstante.

Antes, el entrenador del Granada mandó un "cariñoso abrazo y afecto" tanto a la familia de Pepe Sánchez, cuya abuela falleció, y a la jugadora del Granada femenino Nerea, que se perderá por lesión lo que resta de temporada.

"Buenas noticias" para Ancelotti



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró por el contrario que "esta noche hay muy buenas noticias" para su equipo. "Por los tres puntos y porque los hemos sacado con una segunda parte muy buena. El equipo ha cumplido", festejó. "No es nuestro mejor momento, lo sabemos, pero se ha acabado porque tenemos una semana para recuperar las bajas importantes que hemos tenido. La reacción fue muy buena de todos, de los que empezaron y de los que han entrado", aseveró, para después elogiar a Marco Asensio. "Tiene una piedra en los pies", señaló, para seguidamente abundar en que el balear "es muy importante, no por cómo se llama si no por lo que está haciendo esta temporada". "Ha marcado muchos goles, tiene compromiso, trabaja bien, es serio. Titular o no, no lo sé, es importante y hemos ganado por su mejor cualidad, el tiro", subrayó.