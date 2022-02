La Real Sociedad y el recuerdo de la visita de los juveniles a San Sebastián

El Granada regresará este domingo al Reale Arena, estadio en el que el curso pasado marcó un precedente en lo que respecta al protocolo de actuación ante la detección de positivos por covid-19 en los clubes de Primera. La plantilla rojiblanca detectó el contagio de Antonio Puertas y Manolo Lucena, delegado de la entidad, en Nicosia, donde se midió al Omonia en UEFA Europa League. LaLiga comunicó al club nazarí que solamente podría jugar ante la Real Sociedad, días después, con los jugadores que no hubieran viajado a Chipre y presentaran un test positivo en anticuerpos o un resultado negativo en PCR, por lo que solo siete miembros del plantel cumplían los requisitos.

Fueron los que viajaron, junto a un nutrido grupo de jugadores del filial rojiblanco y de la plantilla juvenil. El Granada solicitó el aplazamiento del encuentro, pero el Comité de Competición desestimó el recurso, así que el encuentro se jugó. La relación de convocados la conformaron los porteros Ángel Jiménez y Rafa, ambos del juvenil; los defensas Nehuén Pérez, Pepe, Sergio Barcia y Kingsley Fobi; los centrocampistas Yan Eteki, Isma Ruiz, Juan Brunet, Álvaro Bravo, Abedini y Carlos León, y los delanteros Luis Suárez, Soldado, Darwin Machís, Jorge Molina, Kenedy, Echu y Dani Plomer.

Ángel Jiménez formó en portería, por detrás de una línea de cuatro defensas formada por Sergio Barcia, Nehuén Pérez, Pepe y Kenedy. Yan Eteki e Isma Ruiz se juntaron en el centro del campo, flanqueados por Darwin Machís y Luis Suárez. Arriba, Jorge Molina y Soldado formaron pareja de ataque. A lo largo del duelo, entraron Álvaro Bravo, Juan Brunet, Fobi y Dani Plomer.

El encuentro, desequilibrado desde que los futbolistas saltaron al césped, finalizó con un 2-0 en favor de la Real Sociedad. Monreal y Oyarzabal, de penalti, marcaron los tantos realistas, ambos anotados durante el primer acto. Brilló, eso sí, Ángel Jiménez. El joven guardameta cuajó una soberbia actuación que le convirtió en una de las joyas de la cantera granadinista y, en buena medida, propició su renovación hasta 2024. Incluso, detuvo un penalti.

El encuentro también supuso el estreno en Primera división de hasta siete futbolistas con la elástica rojiblanca. De ellos, al margen de Ángel, dos -Pepe e Isma Ruiz- continúan en la dinámica del primer equipo granadinista, considerados activos importantes de cara al futuro. Otro de ellos, Sergio Barcia, es un futbolista capital en el Recreativo Granada. Nehuén Pérez, Kenedy, Soldado, Álvaro Bravo, Juan Brunet, Kingsley Fobi y Dani Plomer abandonaron el club.

El azar de la pandemia ha querido que en esta ocasión, el Granada vuelva a detectar casos positivos en Covid-19 en su plantilla. En concreto, son tres, que, sin confirmación por parte del club, serían Luís Maximiano, Antonio Puertas e Isma Ruiz. En principio, ninguno podría jugar este domingo, si bien las próximas pruebas a las que se someterá la plantilla determinarán su presencia o no en San Sebastián. En cualquier caso, no será una situación ni semejante a la ocurrida durante la pasada campaña. De hecho, no se dio ninguna tesitura similar en adelante.