Robert Moreno: "La Real es un equipo súper trabajado"

El entrenador del Granada, Robert Moreno, dijo este sábado que la Real Sociedad, a quien visitan este domingo, es "un equipo súper trabajado", aunque confía en los suyos porque esta campaña ya han "puntuado en partidos de diferente nivel".

Moreno informó en rueda de prensa de que "han 'negativizado' los jugadores que habían dado positivo y están disponibles", aunque han tenido "algún problema más que mañana se verán en la convocatoria, con gente que no va a poder viajar", sin dar más detalles, salvo la ausencia por motivos personales del central Germán Sánchez.

"Cuando venimos de una situación que no es la mejor tratamos de cambiarla", explicó Robert, quien sobre la falta de ocasiones y de gol de las últimas jornadas dijo que trabajan "permanentemente" y que "luego aparece o no el acierto", además de reconocer que "tener ocasiones es algo sobre lo que hay que seguir trabajando y mejorar".

De la Real Sociedad admitió que sólo puede decir "cosas buenas", y expuso que "competir en tres competiciones como hacía hasta hace poco con tan alto nivel de rendimiento es difícil" y que "los equipos pasan por dinámicas".

"Me sigue pareciendo un equipo súper trabajado con las cosas muy claras y con mucho talento", añadió sobre la Real el preparador catalán, quien ve a su Granada como un "equipo incómodo para cualquier rival".

"Hemos puntuado en partidos de diferente nivel y eso tiene que dar confianza al grupo. Nos genera confianza poder sacar un resultado positivo ante Real o Villarreal (próximo rival del Granada), sabiendo que es muy difícil hacerlo en cualquier partido porque hay mucho nivel en Primera. Nos agarramos a eso y al grupo", sentenció.

Robert también habló sobre el venezolano Darwin Machís, que el lunes regresará a la dinámica del equipo tras no haberse cerrado su incorporación al Charlotte, y ratificó que "es un jugador más de la plantilla al no haber llegado a buen puerto lo que deseaba".

"Si tenemos la mejor versión de Darwin mucho mejor para nosotros. La actitud de Darwin va a ser buena, no tengo duda, con más o menos acierto, él siempre ha tratado de esforzarse y hacer las cosas bien. Es querido y un jugador del que todos esperamos lo máximo, es muy importante cuando está a su nivel", añadió el técnico sobre el venezolano.

Robert insistió en que entrenar con casi una treintena de jugadores "no es lo deseable", pero que es "llevadero" gracias a la "profesionalidad" de su plantilla y si "cada uno conoce su rol".

"Mi función es poner a los mejores once para ganar tratando de hacer lo mejor para el grupo, no para el individuo", aseveró el preparador, quien reconoció piensa "entreno a entreno y partido a partido" porque "no sirve jugar el siguiente partido antes que éste".