Quini: "Nos vamos jodidos".

No acaba de levantar cabeza el Granada CF de Robert Moreno, que con su derrota este domingo ante la Real Sociedad suma su cuarta derrota consecutiva en LaLiga. Se le ha atragantado el 2022 al conjunto nazarí, que se ha reforzado con empeño durante el mercado invernal en busca de una reacción que no acaba de llegar.

Los puestos de descenso están a cuatro puntos y la presión vuelve a sentirse sobre la figura del plantel nazarí y su cuerpo técnico. Sobre ello se refirió tras el encuentro uno de los pesos pesados del vestuario rojiblanco, Quini.

"Son cuatro derrotas seguidas, en las dos primeras, ante Getafe y Osasuna, es cierto que las sensaciones no fueron buenas. Lo sabemos y hemos trabajado para mejorar. La semana pasada en el Bernabéu dimos una buena imagen e hicimos méritos para conseguir algo más. Hoy hemos estado en la misma línea. El equipo ha estado bien y en la primera parte hemos tenido acciones para conseguir algo más. Nos fuimos al descanso con el 1-0 y luego en la segunda el 2-0. Nos vamos de vacío; nos vamos jodidos y no nos queda otra que seguir trabajando y seguir mejorando", resaltó el lateral derecho del Granada CF, quien está seguro de que "las buenas sensaciones de estos dos últimos partidos" es lo que les "permitirá conseguir el objetivo a final de temporada".

Y siguió argumentando Quini la buena imagen del Granada CF, pese a la derrota: "En la primera parte tuvimos dos o tres muy claras de uno contra uno. No están entrando, la semana pasada igual. No queda otra que seguir trabajando. El equipo, una vez más, se ha vaciado. No ha llegado, sabemos que estamos en la línea y si seguimos puliendo detalles tarde o temprano llegarán los resultados".