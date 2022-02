Raba evita hablar de su despido del Villarreal, próximo rival del Granada

El futbolista ha asegura que la actitud del equipo es "admirable" y destaca sentirse "cómodo" en todas las posiciones de ataque

El nuevo futbolista del Granada CF, Dani Raba, ha sido presentado esta mañana en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El cántabro fue le quinto y último fichaje de la entidad nazarí y recalaba en el feudo del Zaidín como uno de los posibles sustitutos de un Darwin Machís que estaba más fuera que dentro de la disciplina rojiblanca al ofrecerle el Charlotte FC de la MLS una suculenta oferta, pero los problemas legales del venezolano en España impidieron su fichaje.

Raba no ha querido hacer en rueda de prensa alusión alguna a su salida del Villarreal, el próximo rival de los de rojo y blanco. No obstante, el cántabro ha valorado positivamente ese hecho, ya que gracias a ello, "he sentido mucha confianza por parte de la directiva y del club, por eso elegí el Granada", ha destacado.

El extremo lleva un par de semanas en la dinámica del equipo y ya ha podido compartir conversaciones con el técnico nazarí Robert Moreno. "Tiene una relación estrecha con todos los jugadores, nos pide que demos todo lo que tengamos en pos de ayudar al equipo con las cualidades individuales de cada uno".

Este sábado, el Granada CF recibe a un submarino amarillo en lucha por las posiciones europeas, pero que en su visita sufrirá de lo lindo para sacar algo positivo ante un necesitado Granada. Para el cántabro, que ha rehuido hablar de su salida del cuadro castellonense, es una de las citas más importantes de la temporada. "Estamos trabajando para sacar los tres puntos, que los necesitamos. Tengo el convencimiento de que con el trabajo diario lo sacaremos adelante. Hay aprovechar nuestras virtudes y hacerles daño".

Como hemos mencionado anteriormente, el extremo llegó a las filas granadinistas principalmente por la más que posible marcha de Machís aunque al final no será así y Raba tendrá mucha más competencia por su banda. No obstante, el futbolista se ha deshecho en elogios hacia Darwin: "Es un jugador magnífico. Estoy aquí para sumar y aportar, no para sustituir a nadie". Además, ha admitido sentirse cómodo en las diferentes opciones de ataques que pueda explorar Robert Moreno para este match-ball."Me adapto a las posiciones de arriba según el planteamiento del míster".

Raba es consciente del giro radical que ha dado su carrera deportiva. Ha pasado de jugar en un equipo de competiciones europeas y con peleas muy diferentes a las del Granada, a luchar por no descender: "La actitud de mis compañeros es muy buena. Estamos compitiendo como los que más. Tarde o temprano le daremos la vuelta a la situación", ha concluido.