Karanka avisa: "No hemos hecho nada todavía"

Karanka no quiere distraerse de su objetivo. UES

El técnico del Granada ha comparecido ante los medios antes de recibir al Athletic Club de Bilbao

El Granada CF vuelve a casa después de la abultada victoria conseguida en Son Moix ante el Mallorca por dos goles a seis. El encuentro, muy disputado hasta los primeros instantes de la segunda mitad, cuando los rojiblancos se activaron y llegaron a marcar cinco tantos ante unos bermellones que se encontraban perplejos.

Este encuentro sirve para dejar un poco atrás la ansiedad que venía arrastrando el equipo, aunque ahora deberán enfrentarse a su mayor enemigo, los partidos en casa. Cuatro meses y medio llevan los rojiblanco sin vencer en Los Cármenes, escenario por donde en principio, pasaba la salvación.

Esa victoria en Mallorca, ha cambiado para disfrutar un poco después del partido. "En el primer tiempo no hicimos buen partido, pero no estuvimos bien. En el segundo tuvimos mucha efectividad y aprovechamos los errores del rival. Mañana va a ser otro partido importante, esto no está hecho, ni mucho menos", ha avisado Karanka.

El técnico rojiblanco ha asegurado que llegó a Granada porque "estaba convencido de que podíamos salir de ahí. Parece que vamos por buen camino. No hemos perdido, pero no hemos hecho nada. Hay que seguir la misma linea de trabajo que venimos haciendo".

"Va a ser mi segundo partido en Los Cármenes. La forma en la que se consiguió la victoria fue especial. La gente va a ver que el equipo está mejor. Vamos a tener momentos buenos y no tan buenos. Es el penúltimo en casa y si creemos, podemos hacerlo".

El rival que visita este martes el Nuevo Los Cármenes es el Athletic Club de Bilbao. Ahora mismo, los vizcaínos pelean por una plaza en competiciones europeas. Un partido que se antoja "muy complicado", según Karanka, ya que "es un equipo que juega muy bien al fútbol". Además, el técnico fue cuestionado por los futbolistas que acabaron tocados en Son Moix y respondió que "llegamos al final de los partidos muy justos y hubo lesionados que no acabaron. Montoro no va a llegar, Domingos tiene algún problema en el isquio. Va a ser un encuentro complejo y tenemos que dar lo mejor posible".

Para Aitor Karanka la cita de mañana será muy especial. El vitoriano llegó a Lezama con quince años. "Gente del banquillo del Athletic estaban allí cuando yo llegue. Necesitamos los tres puntos y vamos a ir a por ellos". El Athletic es un equipo que tiene varias alternativas. "Tienen un portero que es un jugador más, te pueden matar con espacios por dentro y jugando a las espaldas. Hay que estar muy juntos y defendiendo en bloque y no dejarlos explotar esa velocidad que tienen", ha analizado.

Al preparador nazarí le preguntaron también por varios futbolistas de la primera plantilla como Collado y Machís. Del primero de ellos, Karanka ha asegurado que tiene "todo lo que a mi me gusta en esa posición, busca los espacios entre lineas, te das cuenta que desde fuera es muy fuerte. Aguantó mucho en el Wanda, me gusta mucho para esa posición. Tiene mucha fuerza y potencia". Sobre Darwin, enfatizó en que mentalmente "está aquí", aunque físicamente "va justo". El día del Celta jugó tocado. Cuando he hablado con él es un chico que está comprometido con el club. Estoy seguro de que en estos tres partidos será importante".

De igual manera, en esta rueda de prensa también tuvieron protagonismo Arias y Gonalons, que al principio hasta hace unas semanas, prácticamente su temporada estaba acabada. "Los dos han sido una sorpresa grande. Parece que habían acabado la temporada y los dos me mostraron esa predisposición y es importante que vayan cogiendo ese ritmo. Hemos tenido la suerte de que han sumado sus minutos", ha afirmado.