El gran gesto de Karanka con dos aficionados del 'Boro' a los que ha convertido en rojiblancos

El técnico vasco le ha hecho llegar una camiseta rojiblanca a un seguidor inglés

El Granada CF ya se ha puesto manos a la obra para planificar una temporada que se antoja muy complicada por el infierno de la Segunda división española. Los nuevos directores general y deportivo Alfredo García Amado y Nico Rodríguez, respectivamente, trabajan codo con codo para confeccionar el equipo que devuelva a los rojiblancos a la máxima categoría.

Mientras, la ciudad asume poco a poco que su equipo estará en Segunda la próxima temporada con un calendario que ya conocen los nazaríes. Aún así, la ciudad sigue recibiendo la visita de muchos turistas que quieren conocer l actualidad del conjunto rojiblanco.

Una de esas personas es Philip Jackson, turista inglés seguidor del Middlesbrough, equipo al que entrenó Aitor Karanka durante cuatro temporadas, y con el que consiguió el ascenso a la Premier League.

Este aficionado se tomó con humor la situación y lo expresó a través de sus redes sociales: "Went all the way to see Karanka and Granada from Middlesbrough to buy Granada FC shirts but it was Siesta time!!, lamentando que su visita coincidiese con la hora de la siesta después del camino recorrido para comprar las camisetas.

La tienda del Estadio Nuevo Los Cármenes se encontraba fuera del horario comercial de 10 a 14 y de 17 a 21 que tiene la tienda del estadio y Philip y su familia se quedaron sin sus recuerdos. A pesar de ello, la afición del Granada CF se puso manos a la obra y comenzaron a mencionar a Karanka en la publicación.

El técnico vasco se dio cuenta y contactó con el club para hacerle llegar a estos aficionados del Boro sus respectivas camisetas. Un gesto que agradeció Philip, quien las recibió este jueves en la localidad de Órgiva. "The club has contacted me and are arranging shirts for myself and my 2 boys, thanks so much everyone", escribió en su cuenta de Twitter junto a su hijo; ambos armados con la elástica rojiblanca horizontal.



El Granada CF ya conoce su calendario



El 14 de agosto, al Granada CF le tocará viajar hasta Ibiza para disputar la primera jornada de LaLiga SmartBank.

Las jornadas 2 y 3 del calendario las disputan los pupilos de Aitor Karanka ante Racing de Santander y Villarreal B, respectivamente. Las jornadas 4 y 5, los nazaríes deberán desplazarse hacia la otra punta del territorio nacional para medirse a FC Andorra y SD Eibar a domicilio.