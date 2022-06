El exjugador del Granada CF Babin regresa al Alcorcón ocho años después

"Siempre he llevado al Alcorcón en mi corazón", asegura el francés

El central francés Jean Sylvain Babin se convirtió este viernes en el primer fichaje del Alcorcón para la próxima temporada y regresa al conjunto alfarero ocho temporadas después tras su paso por el Granada y Sporting Gijón.

Babin vuelve muy ilusionado ocho años después al Alcorcón, con el que debutó en el fútbol profesional y con el que militó, en su primera etapa, desde 2010 hasta 2014, disputando un total de 163 partidos oficiales.

Tras su paso por el Alcorcón, donde fue uno de los baluartes durante esos años, llegando a disputar dos promociones de ascenso a Primera, Babin continuó su carrera en la máxima categoría del fútbol español en el Granada, en el que jugó de 2014 a 2016.

Posteriormente el internacional con Martinica vistió la camiseta del Maccabi Tel Aviv de Israel y del Sporting de Gijón entre 2016 y 2022.

"Estoy con muchas ganas y mucha ilusión. Siempre he llevado al Alcorcón en mi corazón, porque desde que llegué aquí no he dejado de ser un alfarero más. Este año tenemos un gran reto por delante y tenemos que estar todos unidos. Creo en este proyecto y, más que nunca, esta temporada tenemos que estar todos con el Alcorcón", dijo Babin tras su fichaje.

Del central francés guarda buen recuerdo la afición del Granada CF, pues anotó uno de los goles más importantes de la historia del club ante el Sevilla FC en un encuentro que finalizó por 1-4 en el Sánchez-Pizjuán y donde los nazaríes lograron la salvación.