Indias: "Tiene que venir gente con ilusión, que mate por esta camiseta"

Pese a que la temporada del Leganés ha sido casi de sobresaliente, Txema Indias (San Sebastián, 1971) tendrá que hacer muchos deberes en vacaciones. Previsor como es, el director deportivo del club ya ha empezado a trabajar en lo que viene.

Tras cerrar la renovación de Mauricio Pellegrino ahora le toca abrir la puerta para que entren y salgan jugadores. Y cuando todo acabe, dentro de unos meses, deberá negociar para sí mismo. EFE le entrevistó en exclusiva.

P: Lo de pasar unos días libres en agosto sin estar pendiente del móvil es imposible ¿no?

R: Ni en agosto, ni en julio, ni en junio. Es nuestro trabajo, lo que nos gusta hacer. Es verdad que ahora son situaciones de estrés y tensión pero somos muy afortunados por poder trabajar en lo que nos gusta.

P: ¿La familia que le dice?

R: Lo importante es en septiembre volver a tener familia. Tanto las niñas como mi mujer, que lleva conmigo desde que jugaba de pequeño al fútbol, saben qué es esto y más cuando entré en los despachos. Tengo esa suerte y la verdad es que no es un problema.

P: Este mercado en principio debe ser más tranquilo que los anteriores. Lo afrontan con el entrenador renovado y más jugadores con contrato que en temporadas anteriores...

R: Sí pero al final siempre es lo mismo. El primer paso de la continuidad de un entrenador con el que hemos tenido buenos resultados ya lo hemos dado. A partir de ahí es verdad que cada año vamos teniendo algún jugador más en propiedad, más cedidos para arrancar la temporada.

Y sabemos que tenemos jugadores cedidos de otros clubes, algunos de los cuales hay que intentar dejarlos en la plantilla. Ahí es donde veremos las incorporaciones que necesitamos, si tenemos mucho trabajo o algo menos que otros años.

P: ¿Qué supone la renovación de Pellegrino? ¿Ha sido más sencilla de lo esperado?

R: Puede ser que de cara a fuera parezca que ha sido muy largo, que ha habido tensión. Y ni mucho menos. Hemos tenido la suerte de tener a un entrenador que en el momento en el que nos hemos salvado dijo de puertas afuera y a nosotros que quería seguir.

Desde entonces nos hemos puesto manos a la obra, las dos partes queríamos lo mismo. Al final es lógico que cada uno pelee un poco por lo suyo pero cuando las dos partes quieren, las cosas se consiguen. Así ha sido y estamos muy felices.

P: ¿Ha pedido Pellegrino tener más protagonismo a la hora de confeccionar la plantilla o en ese sentido todo sigue como estaba?

R: Me hace mucha gracia cuando leo o escucho eso. Nos conocéis ya de años en el club y no trabajamos la dirección deportiva por un lado y el entrenador por el otro. Tanto en años anteriores con Asier como ahora con Mauricio hemos ido de la mano en todos los fichajes.

Podemos tener pensamientos distintos en algunos jugadores pero hemos trabajado de la mano en el pasado y en el futuro. Leer o escuchar esas frases me hace gracia porque él sabe que ahora mismo tiene el mismo protagonismo a la hora de traer fichajes como lo tuvo a lo largo del año anterior.

P: El año que viene tocará hablar de su renovación. ¿Es más complicado negociar en nombre de un club o en el de uno mismo?

R: Buena pregunta. He llegado hasta tal punto de confianza con el club y la familia Pavón que es complicado y te sientes hasta incómodo al hablar de temas económicos. Es un tema totalmente secundario. Me queda un año de contrato pero no me paro ni un segundo a pensar en ello.

P: Tan secundario no será cuando ahora se empieza a dar casi más importancia a un director deportivo cuando se le ficha que a algunos jugadores...

R: Están de moda parece. No soy objetivo en esto pero es una figura que me alegra que cada vez se le dé más importancia en los clubs. Cada verano te sorprendes al ver que hay muchos movimientos al respecto.

Pero yo a día de hoy he encontrado mi sitio, el lugar donde estoy muy a gusto trabajando, donde el entorno es fenomenal y se me acogió desde el principio con los brazos abiertos. Entre comillas está siendo todo muy sencillo. Puedo vender que es muy familiar y muy cercano y puedo hacerlo porque yo en mis carnes lo he vivido así.

P: ¿Qué perfil de jugador les gustaría traer?

R: El que venimos firmando generalmente. Cada año vamos dando un saltito a nivel futbolístico de ciertos jugadores aunque no todos pueden salir bien porque no somos magos, también cometemos errores. Creo que lo que buscamos y lo que encontramos es gente con hambre, futbolistas muy jóvenes que creemos que tiene una proyección brutal.

Pero a la vez intentamos ir al mercado a por gente que al igual es sus clubs no acaba de funcionar y que vienen al Leganés a reivindicarse y a demostrar lo que son. Tiene que ser gente que venga con ilusión, con mucho hambre, que mate por esta camiseta y por el objetivo.