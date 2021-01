Garitano: "Hubiera sido muy egoísta por mi parte coger el proyecto en verano"

Madrid, 28 ene (EFE).- Asier Garitano, entrenador del Leganés, se mostró satisfecho de emprender una segunda etapa en el banquillo del conjunto madrileño y explicó por qué ha aceptado regresar ahora pero no el pasado verano.



"Por cómo salí del Alavés, el tema del confinamiento, muchas situaciones... no estaba preparado mentalmente para coger un proyecto y menos el del Leganés. Hubiera sido muy egoísta por mi parte. Necesitaba parar", dijo en su presentación.



"Pasado un tiempo, otra vez vuelve a entrar el gusanillo. Estoy contento de que un equipo como el Leganés se haya acordado de mi. Tuve la posibilidad de volver, sé que el club ha puesto de su parte y se lo agradezco. Es la única oferta que he tenido en estos últimos meses y la he aceptado porque creo que el reto es bonito", añadió.



En este sentido, desmintió haber tenido una propuesta del Huesca semanas atrás y aseguró que ahora se siente 'bien': "Me han dado la oportunidad de estar aquí y vamos a ver si lo aprovechamos otra vez, el fútbol son oportunidades. En esa seguridad y esa tranquilidad que me da esta ciudad y este equipo, esperemos que las cosas puedan salir bien".



"Hace meses, mi cabeza no estaba para coger un proyecto y no hubo ni una opción. Tenía que arreglarme conmigo mismo, recuperar otra vez esa ilusión y esa pasión que hay que tener para estar en esta profesión. La plantilla es buena, amplia. No la hemos hecho nosotros pero estoy contento con lo que hay. Intentaremos cambiar seguro algunos matices pero este grupo, por lo que me han transmitido y por lo que he visto, me da tranquilidad y seguridad", declaró.



Garitano valoró positivamente el trabajo de su antecesor, José Luis Martí: "Parece que cuando hay una destitución las cosas van todas mal y no es así. El trabajo ha sido bueno y nuestra idea es poder potenciarlo más en la segunda vuelta. Es nuevo para mi coger el tren en marcha pero estoy contento de este reto distinto, diferente para mi. Tengo la ilusión de que las cosas salgan bien".



"No es fácil, después de que un equipo haya estado en Primera, ese descenso. No es una situación sencilla para nadie porque esta categoría es muy competitiva. Han conseguido, con sus altibajos, estar con los mejores. Pero este club quiere más. El trabajo me parece que ha sido bueno y hay que felicitar tanto a Martí como al cuerpo técnico", señaló.



El entrenador vasco afirmó que se siente como en casa: "Las sensaciones son las mismas. En este trayecto han pasado muchas cosas en esta ciudad, todas positivas. Me siento muy contento de volver aquí, donde me siento como en casa".



"La responsabilidad deportivamente va a ser grande pero vengo a un equipo que está haciendo las cosas bien, La idea es potenciar, si se puede, lo que estaban haciendo el anterior entrenador y el cuerpo técnico. Seguro que me van dar cariño, yo también quiero mucho a toda esta gente. Espero ser muy normal, muy cercano, muy respetuoso. Así va a ser independientemente de lo que pase deportivamente", completó.



Asimismo reconoció que no piensa a medio-largo plazo y que no hablará de ascenso directo: "Me olvido de la clasificación, eso desgasta y mucho. Queremos mejorar. El trabajo ha sido bueno porque este equipo está con los mejores, entre los diez primeros".



"A todos nos hubiera gustado estar más cerca del primero o el segundo pero es lo que tenemos ahora mismo. Nos olvidaremos de eso e intentaremos mejorar cada día, en cada partido, para que nos pueda llevar a donde nos tenga que llevar", agregó.



Asimismo, manifestó que ha visto todos los duelos del equipo y considera que la plantilla es buena, que está contento con ella, y que su deber es adaptarse: "Yo sé cómo se maneja esto. Intentaremos el cuerpo técnico mejorar a cada jugador, los protagonistas son los jugadores y no los entrenadores. Esa es mi labor, así la entiendo. Sé que el fútbol va por los resultados pero la idea es que cada uno de los jugadores sea un poquito mejor".



"La idea será la misma en lo más importante, la calidad de entrenamiento, el día a día. Esta plantilla tiene características diferentes de jugadores pero los cinco años que estuve en el Leganés también cambiamos cosas. No tenía nada que ver el equipo de Segunda B con el primero de Segunda. Hemos ido adaptándonos en cosas y matices. Con esta plantilla haremos lo mismo", indicó.