Catalán arrasa en la Junta pese a las pérdidas récord de 23,2 millones

Valencia, 23 dic (EFE).- La Junta General de Accionistas del Levante ha aprobado en la madrugada de este jueves todos los puntos del orden del día, y el consejo encabezado por el presidente Quico Catalán ha sido respaldado de forma mayoritaria, pese a las pérdidas presentadas de 23,2 millones de euros del ejercicio económico de la temporada 20-21.

La Fundación del Levante, que es el máximo accionista del club con casi el 63 por ciento de la entidad valenciana, ya había anunciado que votaría a favor de la gestión del presidente Catalán, por lo que la Junta ya estaba decidida de antemano.

El primer punto del orden del día, correspondiente a las cuentas de la pasada campaña, fue aprobado con 93.141 acciones a favor de las 97.857 debidamente representadas en la cita y con únicamente 2.507 en contra.

También recibió el respaldo de forma mayoritaria el presupuesto del curso 21-22, con un superávit previsto de 89.000 euros después de impuestos, con unos ingresos procedentes de los derechos de televisión que alcanzarían los 53,3 millones.

En este caso, el presupuesto para la próxima temporada recibió el favor de 93.099 acciones.

Además, el presidente del Levante adelantó que no va a fichar a un director deportivo ?deprisa y corriendo? porque desconoce si el mercado de enero va a tener ?mayor o menor trascendencia?, pero sí que aclaró que en los próximos meses incorporará una estructura deportiva para que planifique la temporada 22-23.

La Junta estuvo salpicada por distintas intervenciones de algunos accionistas presentes y en una de sus respuestas Catalán aseguró que el actual consejo de administración se mantendrá al frente del club hasta el final de su mandato, en diciembre de 2023, ?si el levantinismo así lo desea?.

?Para mí lo fácil es irme a casa y lo he pensado hace no mucho, pero estoy fuerte y voy a seguir estando fuerte y no me voy a ir?, confirmó el presidente del Levante en una de sus últimas intervenciones.